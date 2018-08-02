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11:14 (мск), источник: РИАМО

Как выбрать арбуз без нитратов: 10 признаков спелого плода

10 признаков того, что арбуз с нитратами.

Источник: Rawpixel / CC0

Как выбрать ранний арбуз и проверить его на нитраты в домашних условиях, читайте в материале РИАМО.

Где покупать

Сезон продажи бахчевых в Московском регионе официально открывается 1 августа.

Покупать арбузы и дыни можно только на официальных бахчевых развалах, которые имеют сертификацию, оборудованы защитной сеткой и деревянными поддонами (либо коробами) для хранения плодов, навесом для защиты ягод от прямых солнечных лучей и осадков, пыли, весами для взвешивания товара.

Почему не стоит покупать арбузы на стихийных развалах вдоль дорог:

  • точки продажи вдоль дорог зачастую не имеют необходимой сертификации товара, подтверждающие безопасность продукта, санитарные условия не соблюдаются;
  • плоды вбирают в себя вредные вещества, автомобильные выхлопы, тяжелые металлы;
  • арбузы могут перегреться на солнце и забродить.

Не стесняйтесь просить у продавцов документы с указанием времени сбора урожая и поступления ягод на реализацию.

Признаки нитратных арбузов

Источник: Edceee / CC0

Размер. Скороспелые сорта не могут быть очень крупного размера, поэтому правило «чем больше — тем вкуснее» здесь не работает. Чем раньше приобретается арбуз, тем более скромных размеров он должен быть.

В начале августа не покупайте полосатые ягоды, которые весят более 4 килограммов.

Ближе к концу августа можно смело выбирать лакомство среди тяжеловесов. К этому времени поспевают почти все сорта сахарной ягоды, поэтому в этот период маленький размер плода свидетельствует скорее о его незрелости. Однако чрезмерно огромные плоды брать все же не стоит — неизвестно, какими методами добились такого веса.

Проколы и точки. На ягоде, которая поспела самостоятельно, не должно быть черных точек, проколов, трещин и опрелостей. Такие следы свидетельствуют о том, что плод прокалывали. Инъекции позволяют недобросовестным агрономам окрасить мякоть и увеличить объем плода.

Неправильная форма. Форма плода должна быть правильной, при этом небольшие деформации с одной стороны допускаются.

Но если арбуз имеет неправильную, странную форму и бугристую поверхность, это может свидетельствовать о том, что в нем содержатся опасные вещества, которые привели к мутации.

Размытый рисунок кожуры. Безнитратный арбуз будет очень полосатым. На кожуре должен быть четкий рисунок. Даже в том случае, если сорт не предполагает контрастных полос (они могут лишь на тон отличаться от фона), их края должны быть четкими, а не размазанными. Исключение составляют те сорта арбузов, которые вообще не имеют узора на кожуре.

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Вмятины. На арбузе не должно быть никаких вмятин, кожуру продавить нельзя. При надавливании на плод внутри должен можно услышать характерный хруст, а при постукивании или хлопке — звонкий отклик.

Парафиновая поверхность. Спелый арбуз с низким содержанием нитратов можно определить, проведя по его поверхности ногтем. Если верхний слой легко процарапывается в дорожку, кожица приятно пахнет свежескошенной травой, а царапинка остается немного влажной — ягоду можно брать. Этот тест поможет определить арбуз, которые покрыли парафином для того, чтобы «законсервировать» плод и сохранить его подольше — это не дает плоду дышать и негативно влияет на вкус и структуру мякоти.

Зеленая плодоножка. Хвостик не должен быть толстым и зеленым — о спелости ягоды свидетельствует его сухость. Но если вы покупаете арбуз ближе к сентябрю, ориентироваться на этот признак бесполезно. Переверните арбуз: если в том месте, где был цветок, образовалось крупное сухое пятнышко, то перед вами «женская» ягода — она будет вкуснее и слаще «мужских» плодов.

Гладкий срез. Как только вы разрезали ягоду, осмотрите ее срез. Если он гладкий, зеркальный — скорее всего, арбуз содержит химию. Хороший арбуз должен быть сахаристым, мякоть выглядит, как мелкие крупинки. При этом чрезмерная сахаристость говорит о том, что плод перезрел, и он уже не такой сочный.

Желтые или оранжевые прожилки. Прожилки в мякоти арбуза появляются в том случае, если ягода в процессе созревания получала стресс: резкие смены температурного режима, чрезмерная жара и т. д. Если прожилки имеют белый цвет, то на вкус и качество плода это не влияет. А вот желтый и оранжевый оттенок прожилок, а также полостей, в которых находятся семечки, и каемок у кожуры — признак большого содержания нитратов. Такой арбуз есть нельзя.

Ярко окрашенная вода. Небольшой кусочек мякоти разотрите в стакане чистой прохладной воды. Если вода помутнеет и приобретет легкий розоватый оттенок — все в порядке. Если жидкость сразу окрасится в яркий цвет, то арбуз созрел не самостоятельно: он подкрашен искусственно и может быть вредным для здоровья.

Как правильно есть арбуз

Источник: Joanna Kosinska / CC0
  • Не храните разрезанный арбуз длительное время, обязательно убирайте его в холодильник. Заветренную часть срезайте и не употребляйте в пищу.
  • Каким бы вкусным ни был арбуз, не «вгрызайтесь» в его корку. Ешьте арбуз, оставляя небольшую розовую полосу, не доходя до белого слоя корочки — именно в нем накапливаются вредные вещества.
  • Не стоит есть слишком много арбуза за один раз, особенно детям. Лучше лакомиться ягодой через небольшие промежутки времени.

Надежда Бабушкина

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