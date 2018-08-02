Как выбрать арбуз без нитратов: 10 признаков спелого плода
10 признаков того, что арбуз с нитратами.
10 признаков того, что арбуз с нитратами.
Как выбрать ранний арбуз и проверить его на нитраты в домашних условиях, читайте в материале РИАМО.
Сезон продажи бахчевых в Московском регионе официально открывается 1 августа.
Покупать арбузы и дыни можно только на официальных бахчевых развалах, которые имеют сертификацию, оборудованы защитной сеткой и деревянными поддонами (либо коробами) для хранения плодов, навесом для защиты ягод от прямых солнечных лучей и осадков, пыли, весами для взвешивания товара.
Почему не стоит покупать арбузы на стихийных развалах вдоль дорог:
Не стесняйтесь просить у продавцов документы с указанием времени сбора урожая и поступления ягод на реализацию.
Размер. Скороспелые сорта не могут быть очень крупного размера, поэтому правило «чем больше — тем вкуснее» здесь не работает. Чем раньше приобретается арбуз, тем более скромных размеров он должен быть.
Ближе к концу августа можно смело выбирать лакомство среди тяжеловесов. К этому времени поспевают почти все сорта сахарной ягоды, поэтому в этот период маленький размер плода свидетельствует скорее о его незрелости. Однако чрезмерно огромные плоды брать все же не стоит — неизвестно, какими методами добились такого веса.
Проколы и точки. На ягоде, которая поспела самостоятельно, не должно быть черных точек, проколов, трещин и опрелостей. Такие следы свидетельствуют о том, что плод прокалывали. Инъекции позволяют недобросовестным агрономам окрасить мякоть и увеличить объем плода.
Неправильная форма. Форма плода должна быть правильной, при этом небольшие деформации с одной стороны допускаются.
Размытый рисунок кожуры. Безнитратный арбуз будет очень полосатым. На кожуре должен быть четкий рисунок. Даже в том случае, если сорт не предполагает контрастных полос (они могут лишь на тон отличаться от фона), их края должны быть четкими, а не размазанными. Исключение составляют те сорта арбузов, которые вообще не имеют узора на кожуре.
Вмятины. На арбузе не должно быть никаких вмятин, кожуру продавить нельзя. При надавливании на плод внутри должен можно услышать характерный хруст, а при постукивании или хлопке — звонкий отклик.
Парафиновая поверхность. Спелый арбуз с низким содержанием нитратов можно определить, проведя по его поверхности ногтем. Если верхний слой легко процарапывается в дорожку, кожица приятно пахнет свежескошенной травой, а царапинка остается немного влажной — ягоду можно брать. Этот тест поможет определить арбуз, которые покрыли парафином для того, чтобы «законсервировать» плод и сохранить его подольше — это не дает плоду дышать и негативно влияет на вкус и структуру мякоти.
Зеленая плодоножка. Хвостик не должен быть толстым и зеленым — о спелости ягоды свидетельствует его сухость. Но если вы покупаете арбуз ближе к сентябрю, ориентироваться на этот признак бесполезно. Переверните арбуз: если в том месте, где был цветок, образовалось крупное сухое пятнышко, то перед вами «женская» ягода — она будет вкуснее и слаще «мужских» плодов.
Гладкий срез. Как только вы разрезали ягоду, осмотрите ее срез. Если он гладкий, зеркальный — скорее всего, арбуз содержит химию. Хороший арбуз должен быть сахаристым, мякоть выглядит, как мелкие крупинки. При этом чрезмерная сахаристость говорит о том, что плод перезрел, и он уже не такой сочный.
Желтые или оранжевые прожилки. Прожилки в мякоти арбуза появляются в том случае, если ягода в процессе созревания получала стресс: резкие смены температурного режима, чрезмерная жара
Ярко окрашенная вода. Небольшой кусочек мякоти разотрите в стакане чистой прохладной воды. Если вода помутнеет и приобретет легкий розоватый оттенок — все в порядке. Если жидкость сразу окрасится в яркий цвет, то арбуз созрел не самостоятельно: он подкрашен искусственно и может быть вредным для здоровья.
Надежда Бабушкина