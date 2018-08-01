Где находятся самые страшные смотровые площадки в мире (фото)
Не для слабонервных.
Не для слабонервных.
Несмотря на то, что многие люди боятся высоты, есть смельчаки, мечтающие пощекотать себе нервы и забраться как можно выше. Одни ходят в горы, другие прыгают с парашютом, а есть те, кто отправляется в разные уголки света, чтобы пройтись по самым страшным мостам, от одного вида которых уже хочется зажмуриться.
Если вы как раз из тех, кто не боится подобных мест, то рассказываем, куда вам можно отправиться в поисках незабываемых впечатлений на высоте.
Многие туристы в курсе, что за острыми ощущениями можно смело отправляться в Китай. Здесь находятся самые страшные тропы, мосты и стеклянные смотровые площадки, расположенные над гигантскими обрывами. Одним из самых популярных направлений для экстремалов является «Стеклянная небесная тропа» или «Извивающийся дракон». Это 100-метровый стеклянный мост шириной в полтора метра находится на высоте 1,5 километра на горе Тяньмэнь, в китайской провинции Хунань.
Стеклянная смотровая площадка, способная впечатлить кого угодно, есть и в США. Это «Небесная тропа» над
Один из самых страшных и невероятно красивых мостов находится среди высоких тропических лесов на острове Лангкави, у
Самый высокий подвесной мост Европы расположен вдоль участка горы Титлис на горнолыжном курорте Энгельберг в Швейцарии. Мост построен на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря, а его длина составляет 100 метров. Если удастся преодолеть дрожь в коленях, то можно насладиться восхитительным видом на Альпы.
Еще одна экстремальная смотровая площадка расположена в баварских Альпах на высоте 2628 метров на пике Альпшпитце. Она представляет собой два скрещенных дугообразных
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