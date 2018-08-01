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15:39 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находятся самые страшные смотровые площадки в мире (фото)

Не для слабонервных.

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Несмотря на то, что многие люди боятся высоты, есть смельчаки, мечтающие пощекотать себе нервы и забраться как можно выше. Одни ходят в горы, другие прыгают с парашютом, а есть те, кто отправляется в разные уголки света, чтобы пройтись по самым страшным мостам, от одного вида которых уже хочется зажмуриться.

Если вы как раз из тех, кто не боится подобных мест, то рассказываем, куда вам можно отправиться в поисках незабываемых впечатлений на высоте.

«Стеклянная небесная тропа» (The Glass Sky Walk)

Многие туристы в курсе, что за острыми ощущениями можно смело отправляться в Китай. Здесь находятся самые страшные тропы, мосты и стеклянные смотровые площадки, расположенные над гигантскими обрывами. Одним из самых популярных направлений для экстремалов является «Стеклянная небесная тропа» или «Извивающийся дракон». Это 100-метровый стеклянный мост шириной в полтора метра находится на высоте 1,5 километра на горе Тяньмэнь, в китайской провинции Хунань.

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«Небесная тропа» над Гранд-Каньоном (Grand Canyon Skywalk)

Стеклянная смотровая площадка, способная впечатлить кого угодно, есть и в США. Это «Небесная тропа» над Гранд-Каньоном в Аризоне. Она находится на высоте 1219,2 метра и выдвинута от края каньона на 20 метров, что позволяет не только насладиться великолепным видом на парк, но и поднять уровень адреналина в крови благодаря своему прозрачному полу.

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«Небесный мост» на острове Лангкави (Langkawi Sky Bridge)

Один из самых страшных и невероятно красивых мостов находится среди высоких тропических лесов на острове Лангкави, у северо-западного побережья Малайзии. «Небесный мост» построен на высоте 700 метров над ущельем между гор Ганунг. Кстати, этот головокружительный (в прямом смысле) мост является самым высоким одноопорным мостом в мире. Он опирается только на одну высокую металлическую опору, к которой прикреплен 8 тросами. Мост фактически подвешен над пропастью и в ветреные дни даже раскачивается.

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Мост в Энгельберге (Titlis Cliff Walk)

Самый высокий подвесной мост Европы расположен вдоль участка горы Титлис на горнолыжном курорте Энгельберг в Швейцарии. Мост построен на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря, а его длина составляет 100 метров. Если удастся преодолеть дрожь в коленях, то можно насладиться восхитительным видом на Альпы.

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Смотровая площадка в Альпшпитце (AlpspiX)

Еще одна экстремальная смотровая площадка расположена в баварских Альпах на высоте 2628 метров на пике Альпшпитце. Она представляет собой два скрещенных дугообразных балкона-моста, которые выступают над пропастью на 13 метров. Длина каждого помоста — 24 метра, а ширина — 3 метра.

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