Частичное солнечное затмение 11 августа 2018 года в Иркутске: когда, где и во сколько наблюдать
Иркутский планетарий предлагает наблюдать частичное солнечное затмение на площади у Александра III или в Листвянке.
Иркутский планетарий предлагает наблюдать частичное солнечное затмение на площади у Александра III или в Листвянке.
Не прошло и месяца после лунного затмения, как пора уже готовиться к солнечному. 11 августа 2018 произойдет еще одно интересное астрономическое событие — частичное затмение Солнца. Его смогут наблюдать и жители Иркутской области. Причем в разное время. Первыми надо приготовиться жителям
— В Иркутске фаза затмения будет составлять 34%, увидеть ее можно будет в 18:33, — рассказала
Самое главное правило: не смотрите на Солнце невооруженным глазом. Нужно обязательно брать фильтр, можно воспользоваться старым дедовским способом — закоптить на свече стеклышко, или же порыться в своих вещах и отыскать дискету. Пластинку, которая находится внутри, как раз можно использовать в качестве фильтра.
— Или приходите наблюдать затмение вместе с нами, — предлагает Евгения. — Мы установим на площади возле памятника Александру III и в 130-м квартале у планетария телескопы со специальными фильтрами. Заглянуть в телескопы сможет любой желающий совершенно бесплатно.
Еще одна точка наблюдения — солнечная обсерватория в Листвянке. Если хотите отправиться в путешествие, заранее сообщите об этом сотрудникам планетария. Количество мест в транспорте ограничено.