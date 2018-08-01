Частичное солнечное затмение 11 августа 2018 года в Иркутске: когда, где и во сколько наблюдать

Источник: AP 2018

Не прошло и месяца после лунного затмения, как пора уже готовиться к солнечному. 11 августа 2018 произойдет еще одно интересное астрономическое событие — частичное затмение Солнца. Его смогут наблюдать и жители Иркутской области. Причем в разное время. Первыми надо приготовиться жителям Усть-Илимска. В 18.22 они увидят максимальную фазу затмения — 39%. Не пропустите! Следующий на очереди город Братск. В 18.36 они увидят, как луна на 37% закроет Солнце. Но нас, конечно, больше интересует, когда наблюдать затмение в Иркутске, верно?

— В Иркутске фаза затмения будет составлять 34%, увидеть ее можно будет в 18:33, — рассказала пресс-секретарь иркутского планетария Евгения Скареднева.

Самое главное правило: не смотрите на Солнце невооруженным глазом. Нужно обязательно брать фильтр, можно воспользоваться старым дедовским способом — закоптить на свече стеклышко, или же порыться в своих вещах и отыскать дискету. Пластинку, которая находится внутри, как раз можно использовать в качестве фильтра.

— Или приходите наблюдать затмение вместе с нами, — предлагает Евгения. — Мы установим на площади возле памятника Александру III и в 130-м квартале у планетария телескопы со специальными фильтрами. Заглянуть в телескопы сможет любой желающий совершенно бесплатно.