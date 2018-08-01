В Екатеринбурге коммунальщики стирают граффити-портрет солисту группы Linkin Park
Рисунок появился около года назад. Его нарисовал художник Рома Инк.
Рисунок появился около года назад. Его нарисовал художник Рома Инк.
В Екатеринбурге коммунальщики приступили к очистке набережной Исети от граффити. Первой жертвой пескоструйной машины стал портрет солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона.
Этот рисунок появился год назад, спустя несколько дней после самоубийства музыканта.
— Серая бытовуха с кафелем является большим вандализмом над психикой и культурой, чем офигенное граффити или рисунки.
— Помыть от бессмысленных граффити левее ступени — нет. Зато красивый рисунок отмыть — это да.
— Он эстетически приятен и не оскорбляет ничьих чувств. При этом у нас