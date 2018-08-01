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14:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге коммунальщики стирают граффити-портрет солисту группы Linkin Park

Рисунок появился около года назад. Его нарисовал художник Рома Инк.

В Екатеринбурге коммунальщики приступили к очистке набережной Исети от граффити. Первой жертвой пескоструйной машины стал портрет солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона.

Этот рисунок появился год назад, спустя несколько дней после самоубийства музыканта. Черно-белый портрет нарисовал художник Рома Инк, а недавно граффити обновил Слава ПТРК.

— Серая бытовуха с кафелем является большим вандализмом над психикой и культурой, чем офигенное граффити или рисунки.

— Помыть от бессмысленных граффити левее ступени — нет. Зато красивый рисунок отмыть — это да.

— Он эстетически приятен и не оскорбляет ничьих чувств. При этом у нас пол-города всякой ерундой изрисовано, — возмущаются в соцсетях жители.

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