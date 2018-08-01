В пермском детском садике на выпускном обидели ребенка

«Выпускной закончился для сына плачевно: ребенка публично унизили и не поздравили на глазах всего детского и взрослого коллектива! Ребенок рыдал!», — сообщает мама мальчика.

Женщина считает, что родительский комитет мог предупредить о том, что малышам будут дарить подарки, и они бы сами его купили своему сыну, как, например, это было на Новый год.

После случившегося мама ребенка пожаловалась детскому омбудсмену по Пермскому краю. После Светлана Денисова направила обращение в департамент образования администрации города Перми с просьбой провести служебную проверку. По ее итогам в МАДОУ «Эврика» был принят ряд мер. С родителям и сотрудниками провели совещание, воспитатели группы лишены стимулирующей выплаты.

— Администрации дошкольного учреждения рекомендовано усилить контроль за соблюдением этических норм, а также за обеспечением мер по недопущению незаконных сборов денежных средств, — сообщает пресс-служба краевого детского омбудсмена.