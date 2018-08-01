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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Донские спасатели продлили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами

Донские спасатели распространили официальное сообщение о том, что штормовое предупреждение из-за дождей с грозами продлено до 3 августа.

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Источник: Комсомольская правда

Согласно прогнозу синоптиков, местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−22 метров в секунду.

— Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, — призывают в ГУ МЧС России по Ростовской области.

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