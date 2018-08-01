Донские спасатели продлили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами

Согласно прогнозу синоптиков, местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−22 метров в секунду.

— Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, — призывают в ГУ МЧС России по Ростовской области.