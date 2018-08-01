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15:01 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

4 и 5 августа в Казани изменится график работы общественного транспорта

Это связано с проведением международных соревнований по триатлону.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 1 августа). 4 и 5 августа в Казани в связи с проведением международных соревнований по триатлону будет изменено движение городского общественного транспорта.

Так, после закрытия ул. Батурина, с 6.30 до 15.30 4 августа в направлении Кремлевской дамбы при необходимости будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 22, 28, 89 по следующей схеме: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — пл. Тысячелетия, далее по маршрутам.

С 8.30 до 17.30 5 августа в направлении Кремлевской дамбы при необходимости будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 22, 28, 89 по следующей схеме: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — пл. Тысячелетия, далее по маршрутам.

В это же время в направлении от Кремлевской дамбы изменится движение автобусных маршрутов №№ 22, 28а, 89 по следующей схеме: пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. М. Горького далее по маршрутам.

После закрытия съезда с 4-й транспортной дамбы в направлении ул. Н. Ершова при необходимости будут изменены схемы движения автобусных маршрутов: №№ 28, 54 по следующей схеме: ул. Вишневского — ул. Шмидта — ул. Чехова — ул. Н. Ершова, далее по маршрутам, сообщает Комитет по транспорту.

Также будут временно отменены следующие остановочные пункты:

— Остановочный пункт «ЦПКиО им. М. Горького» по ул. Н. Ершова в направлении ул. Толстого в районе ТРК «Корстон» для троллейбусных маршрутов №№ 2, 3, 5, 7, 8, автобусных №№ 10, 10а, 22, 28, 28а, 30, 35, 35а, 43, 54, 63, 89, 91. Пассажиров будут высаживать и забирать на этой остановке в районе транспортной развязки на ул. Вишневского.

— Остановочный пункт «ДВВС» по улице С. Хакима из схем движения автобусных маршрутов №№ 74, 75.

— Остановочные пункты «Ул. С. Хакима», «Мост Миллениум» в направлении улицы Н. Ершова по пр. Ф. Амирхана и 4-й транспортной дамбе из схем движения автобусных маршрутов №№ 28, 43, 54.

Напомним, в дни проведения триатлона также будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

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