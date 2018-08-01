Названа причина смерти актрисы Людмилы Глуховой
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Причиной смерти актрисы Людмилы Глуховой стал инсульт, заявил RT и. о. проректора по творческой деятельности
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Причиной смерти актрисы Людмилы Глуховой стал инсульт, заявил RT и. о. проректора по творческой деятельности
«У нее был рак, но она надеялась, что справится с болезнью. Но скончалась не от этого. Как мне рассказали друзья, это
Столбовский отметил, что Глухова стала бабушкой буквально за десять дней до того, как скончалась, признавшись, что ее смерть стала для него полной неожиданностью.
«Замечательный, жизнерадостный человек, друг. Была настолько красавицей, умницей. Тяжелая утрата», — заключил он.
Людмила Глухова скончалась в
С 2012-го Глухова возглавляла КДЦ «Красногвардейский». Актриса запомнилась зрителям по ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».