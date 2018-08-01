Обновленная аллея славы откроется в Канавинском районе Нижнего Новгорода 15 июля

Согласно информации, в рамках подготовки к празднованию 90-летия района комиссия по подготовке новой аллеи славы утвердила 236 кандидатов, фотографии которых сейчас проходят финальную подготовку и печать. На торжественной церемонии открытия аллеи и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров вручит участникам благодарственные письма и ценные подарки. «На аллее славы Канавинского района представлены самые достойные и заслуженные деятели нашего общества, трудящиеся на благо Канавинского района, отличившиеся в различных сферах нашей жизни и деятельности.

Свой 90-й юбилей Канавино встретит с этим значимым для всех канавинцев, обновленным местом всеобщего притяжения и гордости. Немного позднее мы откроем и обновленную детскую аллею славы, куда традиционно входят дети, достигшие отличных успехов в учебе, спорте и творчестве. Пройдет еще много мероприятий, прежде чем мы подойдем к этому знаменательному событию — Дню Канавинского района, на котором отпразднуем его 90-летний юбилей", — рассказал Шаров.