Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Кто из зарубежных звезд покорил Россию? (фото)
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Петросян рассказал о встрече с отцом, зарезанным дочерьми
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Малиновская обнажилась на снимке - фото
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Лепс ударил телеведущую Михееву в эфире
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
14:56 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Обновленная аллея славы откроется в Канавинском районе Нижнего Новгорода 15 июля

Обновленная аллея славы откроется в Канавинском районе Нижнего Новгорода 15 июля. Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 1 августа 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в рамках подготовки к празднованию 90-летия района комиссия по подготовке новой аллеи славы утвердила 236 кандидатов, фотографии которых сейчас проходят финальную подготовку и печать. На торжественной церемонии открытия аллеи и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров вручит участникам благодарственные письма и ценные подарки. «На аллее славы Канавинского района представлены самые достойные и заслуженные деятели нашего общества, трудящиеся на благо Канавинского района, отличившиеся в различных сферах нашей жизни и деятельности.

Свой 90-й юбилей Канавино встретит с этим значимым для всех канавинцев, обновленным местом всеобщего притяжения и гордости. Немного позднее мы откроем и обновленную детскую аллею славы, куда традиционно входят дети, достигшие отличных успехов в учебе, спорте и творчестве. Пройдет еще много мероприятий, прежде чем мы подойдем к этому знаменательному событию — Дню Канавинского района, на котором отпразднуем его 90-летний юбилей", — рассказал Шаров.

Все новости региона
Россиянам разрешили платить налоги за других людей
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Как сложилась судьба самой опасной советской летчицы
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Самозанятых выведут из-под действия Трудового кодекса
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь