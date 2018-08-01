В Волгограде в августе будут работать четыре пляжа
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Впереди еще целый месяц лета. Но в этом году Волгограду с пляжами опять не повезло. С июня в
Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, все «сухие» пляжи оснастили зонтиками от солнца, туалетами и кабинками для переодевания. В местах отдыха дежурят спасатели и медики.
Перед открытием все волгоградские пляжи успешно прошли лабораторный контроль качества воды и почвы и получили
Должен был появиться пляж и в Кировском районе на острове Сарпинский. Но часть его до сих пор под водой, да и Роспотребнадзор нашел там нарушения санитарных требований.
— Как только уровень воды придет в норму, специалисты приступят к подготовке мест для отдыха горожан, — обещают в мэрии. — Сначала проведут обследование водолазы, затем возьмут пробы воды. Окончательный вердикт о разрешении купания на объекте будет приниматься только после результатов обследований.