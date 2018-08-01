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16:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде в августе будут работать четыре пляжа

На город-миллионник в 2018 году всего один полноценный пляж и три места отдыха у воды.

Источник: Комсомольская правда

Впереди еще целый месяц лета. Но в этом году Волгограду с пляжами опять не повезло. С июня в городе-миллионнике работает один единственный — «КрасПляж» на Маяке полуострова Сарептский в Красноармейском районе. Популярным местом отдыха у волгоградцев стал пляж на Бобрах за Волгой. Но купаться там запрещено. Да и Волга уже зацвела. Остальные пляжи Волгограда не могли открыть из-за высокого уровня сбросов на Волжской ГЭС. Большая вода ушла и в августе в городе, наконец, появятся пляжи, где можно будет официально позагорать. Но не купаться. Место отдыха у воды с середины июля обустроили на набережной Тулака в Советском районе. В августе откроются еще две зоны отдыха в Тракторозаводском районе — на Нижнем Тракторном и на Спартановке у дома № 4 на улице Грамши.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, все «сухие» пляжи оснастили зонтиками от солнца, туалетами и кабинками для переодевания. В местах отдыха дежурят спасатели и медики.

Перед открытием все волгоградские пляжи успешно прошли лабораторный контроль качества воды и почвы и получили санитарно-эпидемиологические допуски.

Должен был появиться пляж и в Кировском районе на острове Сарпинский. Но часть его до сих пор под водой, да и Роспотребнадзор нашел там нарушения санитарных требований.

— Как только уровень воды придет в норму, специалисты приступят к подготовке мест для отдыха горожан, — обещают в мэрии. — Сначала проведут обследование водолазы, затем возьмут пробы воды. Окончательный вердикт о разрешении купания на объекте будет приниматься только после результатов обследований.

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