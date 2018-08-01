В Волгограде в августе будут работать четыре пляжа

Впереди еще целый месяц лета. Но в этом году Волгограду с пляжами опять не повезло. С июня в городе-миллионнике работает один единственный — «КрасПляж» на Маяке полуострова Сарептский в Красноармейском районе. Популярным местом отдыха у волгоградцев стал пляж на Бобрах за Волгой. Но купаться там запрещено. Да и Волга уже зацвела. Остальные пляжи Волгограда не могли открыть из-за высокого уровня сбросов на Волжской ГЭС. Большая вода ушла и в августе в городе, наконец, появятся пляжи, где можно будет официально позагорать. Но не купаться. Место отдыха у воды с середины июля обустроили на набережной Тулака в Советском районе. В августе откроются еще две зоны отдыха в Тракторозаводском районе — на Нижнем Тракторном и на Спартановке у дома № 4 на улице Грамши.