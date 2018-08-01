Синоптики озвучили прогноз погоды на август в регионе
В пятницу воздух прогреется от 27 до 32 °C.
В пятницу воздух прогреется от 27 до 32 °C.
По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах 17,8°C — 20,3°C. Это на 0,5°C — 0,8°C выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, сообщают в Приволжском УГМС.
Так, уже в пятницу, 3 августа, воздух прогреется от 27 до 32 °C. Осадков в этот день не ожидается. Ветер
В субботу, 4 августа, будет малооблачно без осадков. Ночью температура воздуха составит 15… 20 °C, днем 27… 32 °C. Ветер северный 5−10 м/с.