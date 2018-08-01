Синоптики озвучили прогноз погоды на август в регионе

Источник: Reuters

По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах 17,8°C — 20,3°C. Это на 0,5°C — 0,8°C выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, сообщают в Приволжском УГМС.

Так, уже в пятницу, 3 августа, воздух прогреется от 27 до 32 °C. Осадков в этот день не ожидается. Ветер северо-западный 5−10 м/с.