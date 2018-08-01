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17:29 (мск), источник: Volga News

Синоптики озвучили прогноз погоды на август в регионе

В пятницу воздух прогреется от 27 до 32 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 79% 761 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Reuters

По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах 17,8°C — 20,3°C. Это на 0,5°C — 0,8°C выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, сообщают в Приволжском УГМС.

Так, уже в пятницу, 3 августа, воздух прогреется от 27 до 32 °C. Осадков в этот день не ожидается. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

В субботу, 4 августа, будет малооблачно без осадков. Ночью температура воздуха составит 15… 20 °C, днем 27… 32 °C. Ветер северный 5−10 м/с.

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