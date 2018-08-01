Кайли Дженнер в пеньюаре и чулках снялась для рекламы новой линейки косметики
В преддверии своего 21-летия основательница косметического бренда Кайли Дженнер выпустила новые палетки теней и помады.
В преддверии своего 21-летия основательница косметического бренда Кайли Дженнер выпустила новые палетки теней и помады.
Кайли Дженнер пребывает в отличном настроении, ведь совсем скоро она отметит свое 21-летие. В преддверии этого события звезда
Кайли Дженнер.
Образ дня: Кайли Дженнер в маленьком черном платье на свидании с бойфрендом.
Целый месяц у меня праздничное настроение… Не могу дождаться выхода этой специальной коллекции. В продаже 6 августа, — написала Кайли под фото.
Кайли Дженнер.
Напомним, что 1 февраля Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт стали родителями. До этого звезда тщательно скрывала свою беременность, не появлялась на людях, скрывалась от папарацци и даже не выкладывала фото в соцсетях.