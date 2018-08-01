Кайли Дженнер в пеньюаре и чулках снялась для рекламы новой линейки косметики

Кайли Дженнер пребывает в отличном настроении, ведь совсем скоро она отметит свое 21-летие. В преддверии этого события звезда реалити-шоу выпустила новую линейку косметики и презентовала ее в соцсетях. В коллекцию вошла палетка теней, яркие помады и хайлайтер. Особого внимания заслуживает упаковка косметических продуктов — на каждой коробочке Кайли была запечатлена в эффектных образах. Одна из фотографий, где она позирует в чулках и пеньюаре, появилась в Инстаграме.