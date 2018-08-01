Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
В России будет железнодорожный лоукостер (со старыми вагонами)
Женщина с двумя матками родила двух детей
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Винни Харлоу пришла на вечеринку в прозрачном комбинезоне
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Женщина с двумя матками родила двух детей
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
"Полная неожиданность": актриса Глухова умерла из-за инсульта
Путину рассказали о получающих 180 тыс руб. врачах
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
20:37 (мск), источник: Журнал OK!

Кайли Дженнер в пеньюаре и чулках снялась для рекламы новой линейки косметики

В преддверии своего 21-летия основательница косметического бренда Кайли Дженнер выпустила новые палетки теней и помады.

Кайли Дженнер пребывает в отличном настроении, ведь совсем скоро она отметит свое 21-летие. В преддверии этого события звезда реалити-шоу выпустила новую линейку косметики и презентовала ее в соцсетях. В коллекцию вошла палетка теней, яркие помады и хайлайтер. Особого внимания заслуживает упаковка косметических продуктов — на каждой коробочке Кайли была запечатлена в эффектных образах. Одна из фотографий, где она позирует в чулках и пеньюаре, появилась в Инстаграме.

Кайли Дженнер.

Образ дня: Кайли Дженнер в маленьком черном платье на свидании с бойфрендом.

Целый месяц у меня праздничное настроение… Не могу дождаться выхода этой специальной коллекции. В продаже 6 августа, — написала Кайли под фото.

Кайли Дженнер.

Напомним, что 1 февраля Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт стали родителями. До этого звезда тщательно скрывала свою беременность, не появлялась на людях, скрывалась от папарацци и даже не выкладывала фото в соцсетях.

 Полный гид по Пикнику «Афиши»
Все здесь: сестры Кардашьян-Дженнер в рекламной кампании Calvin Klein
СМИ заявили о похищении и допросе российских журналистов в ЦАР
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
В американском городе подали в отставку все полицейские
Ученые: смертность от жары вырастет в пять раз
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Где находятся самые страшные смотровые площадки в мире (фото)
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь