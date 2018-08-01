В Перми наказаны воспитатели детского сада, которые лишили ребенка выпускного из-за денег

В Перми мама ребенка, который посещал детский сад «Эврика», обратилась к Уполномоченному по правам ребенка. Она написала, что ее сыну специально испортили выпускной вечер , поскольку они не сдали деньги на подарки.

«Выпускной закончился для сына плачевно: ребенка публично унизили и не поздравили на глазах всего детского и взрослого коллектива! — возмущена мама. — Ребенок рыдал! И все только потому, что мы не сдаем деньги на различные подарки, не участвуем в этих поборах. Родительский комитет сделал это намеренно, хотя могли бы предупредить, что будут дарить подарки, и мы бы сами купили сыну подарок, как делали это на Новый год».