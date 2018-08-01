На 18 августа в Башкирии ожидается свадебный бум
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Наибольшее количество раз фраза «Вы объявляетесь мужем и женой»
Из других городов республики лидирую Салават — подано 35 заявлений на заключение брака, Белорецкий район и город Белорецк — 27, среди районов республики бьет рекорды Стерлитамакский район — 17 заявлений. На
Всего с начала года в республике зарегистрировано уже 10 тысяч 94 брака. В отделах ЗАГС Зианчуринского и Гафурийского районов количество зарегистрированных браков увеличилось более чем на 30%. В Альшеевском, Бижбулякском, Дуванском, и Кармаскалинском районах республики число заключенных браков возросло более чем на 20%.