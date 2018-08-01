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15:52 (мск), источник: ИА Башинформ

На 18 августа в Башкирии ожидается свадебный бум

На 18.08.2018 года в Башкирии ожидается свадебный бум. По данным Государственного комитета по делам юстиции, многие пары для регистрации брака стараются подобрать «красивую дату». Так, 18 августа на государственную регистрацию заключения брака в республике подано 751 одно заявление. Из них 200 браков будет зарегистрировано в Уфе.

Наибольшее количество раз фраза «Вы объявляетесь мужем и женой» 18.08.2018 прозвучит в отделе ЗАГС Кировского района Уфы — 37. На втором месте отдел ЗАГС Калининского района — 32. Третье место разделили отделы ЗАГС Ленинского и Советского районов — 30.

Из других городов республики лидирую Салават — подано 35 заявлений на заключение брака, Белорецкий район и город Белорецк — 27, среди районов республики бьет рекорды Стерлитамакский район — 17 заявлений. На 08.08.2018 года, несмотря на то, что этот день приходится на среду, подано 185 заявлений на государственную регистрацию заключения брака.

Всего с начала года в республике зарегистрировано уже 10 тысяч 94 брака. В отделах ЗАГС Зианчуринского и Гафурийского районов количество зарегистрированных браков увеличилось более чем на 30%. В Альшеевском, Бижбулякском, Дуванском, и Кармаскалинском районах республики число заключенных браков возросло более чем на 20%.

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