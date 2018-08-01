На 18 августа в Башкирии ожидается свадебный бум

Наибольшее количество раз фраза «Вы объявляетесь мужем и женой» 18.08.2018 прозвучит в отделе ЗАГС Кировского района Уфы — 37. На втором месте отдел ЗАГС Калининского района — 32. Третье место разделили отделы ЗАГС Ленинского и Советского районов — 30.

Из других городов республики лидирую Салават — подано 35 заявлений на заключение брака, Белорецкий район и город Белорецк — 27, среди районов республики бьет рекорды Стерлитамакский район — 17 заявлений. На 08.08.2018 года, несмотря на то, что этот день приходится на среду, подано 185 заявлений на государственную регистрацию заключения брака.