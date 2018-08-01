Американский город остался без полицейских

Полицейские уволились в знак протеста против неприемлемых условий работы. Отмечается, что им приходилось патрулировать город на своих машинах, поскольку служебные авто были для этого непригодны — например, не работала полицейская рация. Кроме того, экс-сотрудники пожаловались на качество пуленепробиваемых жилетов, у которых вышел срок годности.