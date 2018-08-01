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16:34 (мск), источник: РИА Новости

Американский город остался без полицейских

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Все четыре сотрудника полиции Блэндфорда (штат Массачусеттс) подали в отставку, сообщает CBS Boston.

Полицейские уволились в знак протеста против неприемлемых условий работы. Отмечается, что им приходилось патрулировать город на своих машинах, поскольку служебные авто были для этого непригодны — например, не работала полицейская рация. Кроме того, экс-сотрудники пожаловались на качество пуленепробиваемых жилетов, у которых вышел срок годности.

Офицеры утверждают, что у них «не было выбора», так как условия труда были настолько плохими, что под угрозой оказалась их собственная безопасность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новых сотрудников еще не наняли. Пока часть функций местного департамента взяла на себя полиция штата.

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