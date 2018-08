В упавшем в России метеорите открыли новый минерал

Исследователи из Института геологии и минералогии и Геологического института в Улан-Удэ Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета и Уральского федерального университета открыли новый минерал — уакитит. Этот необычный по своей структуре нитрид ванадия был обнаружен в железном метеорите, найденном в 2016 году в Бурятии близ поселка Уакит. Соответствующая статья опубликована в сборнике Proceedings of the 81st Annual Meeting of The Meteoritical Society 2018.