В Москве откроют палаточный отель на крыше

По их задумке, на десять дней в августе паркинг станет площадкой для глэмпинга — совмещения классического загородного туристического отдыха со всеми удобствами, предоставляемыми статусными отелями.

«У гостей будет возможность расслабиться, не выезжая за пределы Москвы, — отмечает креативный директор “Авиапарка” Максим Лапчук. — Мы хотим, чтобы здесь люди находили единомышленников, вместе играли в пинг-понг, завтракали, спорили, шутили и становились частью сообщества тех, кто любит необычный отдых».

Всего на специальном деревянном помосте будет собрано десять просторных палаток-шатров купольного типа, привезенных из Бельгии. В каждой, кроме спальных мест, установят прикроватные тумбы, напольное зеркало и другие атрибуты хорошего гостиничного номера, за исключением ванны с туалетом. В палатках также будет электричество и отопитель.

Кроме палаток, оборудуют зоны для лекций, занятий йогой, пинг-понгом, настольным футболом и других развлечений под открытым небом. Резидентам позволят приводить днем в глэмпинг друзей по гостевым картам. Здесь же будет работать студия стрит-арта под кураторством «Хлебозавода», шестиметровая аэродинамическая труба.

Раздельные душевые и туалеты для гостей будут расположены в футбольном манеже по-соседству.

В стоимость проживания — 6000 рублей в сутки — включен завтрак, парковка, уборка, доступ к Wi-Fi, фен и локеры, гладильная комната, свободное посещение фитнес-клуба, круглосуточная охрана, ресепшн.