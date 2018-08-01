В Москве откроют палаточный отель на крыше
На крыше открытой парковки ТЦ «Авиапарк» в Москве откроется палаточный отель, сообщили «Ленте.ру» организаторы проекта Moscow Escape.
На крыше открытой парковки ТЦ «Авиапарк» в Москве откроется палаточный отель, сообщили «Ленте.ру» организаторы проекта Moscow Escape.
По их задумке, на десять дней в августе паркинг станет площадкой для глэмпинга — совмещения классического загородного туристического отдыха со всеми удобствами, предоставляемыми статусными отелями.
«У гостей будет возможность расслабиться, не выезжая за пределы Москвы, — отмечает креативный директор “Авиапарка” Максим Лапчук. — Мы хотим, чтобы здесь люди находили единомышленников, вместе играли в
Всего на специальном деревянном помосте будет собрано десять просторных
Кроме палаток, оборудуют зоны для лекций, занятий йогой,
Раздельные душевые и туалеты для гостей будут расположены в футбольном манеже
В стоимость проживания — 6000 рублей в сутки — включен завтрак, парковка, уборка, доступ к
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