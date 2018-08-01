В День ВДВ 2018 в Петербурге отключат фонтан на Московской площади
«Голубым беретам» не дадут устраивать традиционные купания.
«Голубым беретам» не дадут устраивать традиционные купания.
Завтра, 2 августа, в России отмечается День
— Просьба отключить фонтан на Московском шоссе в День ВДВ 2 августа 2018 года поступила от администрации Московского района, — отметили в Водоканале. — Мы в свою очередь хотели бы напомнить, что купание в фонтанах не только нарушает общественный порядок и негативно сказывается на имидже нашего города, но и представляет опасность для жизни.
Впрочем, если десантники все же решат устроить заплыв в городских фонтанах
— При первом же появлении людей в чаше фонтана подача воды будет прекращена до тех пор, пока посторонние не покинут гидросооружение, — отметили в ведомстве. — Наблюдать за порядком у самых популярных в День ВДВ фонтанов — в Парке 300-летия