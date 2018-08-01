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17:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В День ВДВ 2018 в Петербурге отключат фонтан на Московской площади

«Голубым беретам» не дадут устраивать традиционные купания.

Завтра, 2 августа, в России отмечается День воздушно-десантных войск. В Петербурге по случаю праздника решили отключить один из фонтанов. Как сообщили в пресс-службе Водоканала, 2 августа в День ВДВ 2018 будет приостановлена работа фонтана на Московской площади. Остальные фонтаны города «осушать» ну будут, но все их будут охранять от «голубых беретов» дежурные бригады.

— Просьба отключить фонтан на Московском шоссе в День ВДВ 2 августа 2018 года поступила от администрации Московского района, — отметили в Водоканале. — Мы в свою очередь хотели бы напомнить, что купание в фонтанах не только нарушает общественный порядок и негативно сказывается на имидже нашего города, но и представляет опасность для жизни.

Впрочем, если десантники все же решат устроить заплыв в городских фонтанах Санкт-Петербурга, то велик риск, что их тут же выключат.

— При первом же появлении людей в чаше фонтана подача воды будет прекращена до тех пор, пока посторонние не покинут гидросооружение, — отметили в ведомстве. — Наблюдать за порядком у самых популярных в День ВДВ фонтанов — в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, у Адмиралтейства, Зимнего дворца, Казанского собора и на Батарейной дороге — будут несколько человек.

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