В День ВДВ 2018 в Петербурге отключат фонтан на Московской площади

Завтра, 2 августа, в России отмечается День воздушно-десантных войск. В Петербурге по случаю праздника решили отключить один из фонтанов. Как сообщили в пресс-службе Водоканала, 2 августа в День ВДВ 2018 будет приостановлена работа фонтана на Московской площади. Остальные фонтаны города «осушать» ну будут, но все их будут охранять от «голубых беретов» дежурные бригады.

— Просьба отключить фонтан на Московском шоссе в День ВДВ 2 августа 2018 года поступила от администрации Московского района, — отметили в Водоканале. — Мы в свою очередь хотели бы напомнить, что купание в фонтанах не только нарушает общественный порядок и негативно сказывается на имидже нашего города, но и представляет опасность для жизни.

Впрочем, если десантники все же решат устроить заплыв в городских фонтанах Санкт-Петербурга, то велик риск, что их тут же выключат.