Тысячам детей в Либерии дают имя Элис.
И это не случайность.
И это не случайность.
Эта женщина из Либерии помогла появиться на свет нескольким тысячам детей. Многих из них назвали Элис — в честь акушерки.
Свои первые роды Элис приняла в 1990 году, когда в Либерии шла гражданская война. Она не перестала работать даже во время эпидемии Эболы в 2014—2015 годах.
В знак благодарности родители продолжают называть детей в честь акушерки. И теперь, когда многие из них выросли и обзавелись семьями, акушерка ждет «внуков» — тоже по имени Элис.