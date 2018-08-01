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15:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Тысячам детей в Либерии дают имя Элис.

И это не случайность.

Эта женщина из Либерии помогла появиться на свет нескольким тысячам детей. Многих из них назвали Элис — в честь акушерки.

Свои первые роды Элис приняла в 1990 году, когда в Либерии шла гражданская война. Она не перестала работать даже во время эпидемии Эболы в 2014—2015 годах.

В знак благодарности родители продолжают называть детей в честь акушерки. И теперь, когда многие из них выросли и обзавелись семьями, акушерка ждет «внуков» — тоже по имени Элис.

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