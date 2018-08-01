В Австралии засуха побила 100-летний рекорд
Метеорологи прогнозируют сохранение нынешних погодных условий до конца сезона.
Метеорологи прогнозируют сохранение нынешних погодных условий до конца сезона.
Аномальная жара сейчас стоит не только в Европе, но и в Южной Австралии. В Новом Южном Уэльсе зарегистрировали самую сильную засуху за последние более чем сто лет.
Австралийская национальная метеорологическая служба также отметила, что количество воды в плотине около города Кунабарабран сократилось на 23 процента. Если такая погода будет держаться и дальше, то к концу месяца регион останется без питьевой воды.
Кроме того, большую угрозу представляют и пылевые бури, типичные явления во время засухи.
Правительство Австралии уже выделило 600 миллионов долларов на поддержку пострадавших от засухи штатов.