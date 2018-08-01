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15:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Австралии засуха побила 100-летний рекорд

Метеорологи прогнозируют сохранение нынешних погодных условий до конца сезона.

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Аномальная жара сейчас стоит не только в Европе, но и в Южной Австралии. В Новом Южном Уэльсе зарегистрировали самую сильную засуху за последние более чем сто лет.

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Из-за аномального тепла и недостатка осадков страдают сельхозугодия, домашний скот, а также дикие животные. К примеру, кенгуру в поискать еды и воды начали совершать набеги на города. Животные ведут себя агрессивно и представляют опасность как для местных жителей, так и для их имущества.

Австралийская национальная метеорологическая служба также отметила, что количество воды в плотине около города Кунабарабран сократилось на 23 процента. Если такая погода будет держаться и дальше, то к концу месяца регион останется без питьевой воды.

Кроме того, большую угрозу представляют и пылевые бури, типичные явления во время засухи.

Правительство Австралии уже выделило 600 миллионов долларов на поддержку пострадавших от засухи штатов.

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