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16:34 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге открыли памятник солдатам Первой мировой войны

1 августа 1914 года Российская империя вступила в мировую войну.

В Царском селе открыли памятник солдатам Первой мировой войны, сообщает Смольный.

Новый монумент появился у Собора святой великомученицы Екатерины на Соборной площади в городе Пушкин. Автор памятника — скульптор Владимир Горевой. Он назвал его лаконично — «1914».

Дата открытия не случайна, 1 августа 1914 года Российская империя вступила в мировую войну. Место расположения — тоже значимое. В Первую мировую войну именно в Царском Селе находилась ставка главнокомандующего и были расквартированы полки Императорской гвардии.

«Это напоминание всем нам о том, как хрупок мир и как легко его разрушить, если не слышать друг друга», — заявил и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

Памятник представляет собой фигуру священника. Его рука застыла в жесте, благословляя воинов на битву.

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