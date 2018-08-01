Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Кто из зарубежных звезд покорил Россию? (фото)
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Петросян рассказал о встрече с отцом, зарезанным дочерьми
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного - СМИ
42-летняя экс-жена Сафонова умерла от алкоголизма
Кадыров об убийстве россиян в ЦАР: "Должна гореть земля!"
Ученые: смертность от жары вырастет на 471%
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16Лесные пожары в Греции
16:22 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук рассказал, как разбил компьютер после регистрации в соцсети

Он не сдержал эмоций от чтения комментариев.

Источник: Новый Калининград

Экс-глава Калининграда Александр Ярошук не присутствует в соцсетях из-за негативного опыта, через который он прошел «4−5» лет назад. По его словам, он зарегистрировался в социальной сети, затем почитал комментарии в своем аккаунте и разбил свой компьютер.

«Каюсь, один раз зарегистрировался [в соцсети]. Года четыре или пять назад. Чего я только о себе не узнал. Я в шоке был. Я не справился с эмоциями своими — я разбил этот компьютер. Слаб был еще духовно», — сказал Ярошук.

Также бывший градоначальник добавил, что речь шла о регистрации в «Живом журнале» и отметил, что, возможно, уже пришло время возвращаться в соцсети.

Все новости региона
Вечерний @Калининград: на дворе средневековье, кина не будет и дороги тоже
Захарова о российских инструкторах в ЦАР: Никакой сенсации нет
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Где находятся самые страшные смотровые площадки в мире (фото)
В упавшем в России метеорите обнаружили новый минерал
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Как сложилась судьба самой опасной советской летчицы
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь