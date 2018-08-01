Ярошук рассказал, как разбил компьютер после регистрации в соцсети
Он не сдержал эмоций от чтения комментариев.
Он не сдержал эмоций от чтения комментариев.
«Каюсь, один раз зарегистрировался [в соцсети]. Года четыре или пять назад. Чего я только о себе не узнал. Я в шоке был. Я не справился с эмоциями своими — я разбил этот компьютер. Слаб был еще духовно», — сказал Ярошук.
Также бывший градоначальник добавил, что речь шла о регистрации в «Живом журнале» и отметил, что, возможно, уже пришло время возвращаться в соцсети.