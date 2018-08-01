Ярошук рассказал, как разбил компьютер после регистрации в соцсети

Экс-глава Калининграда Александр Ярошук не присутствует в соцсетях из-за негативного опыта, через который он прошел «4−5» лет назад. По его словам, он зарегистрировался в социальной сети, затем почитал комментарии в своем аккаунте и разбил свой компьютер.

«Каюсь, один раз зарегистрировался [в соцсети]. Года четыре или пять назад. Чего я только о себе не узнал. Я в шоке был. Я не справился с эмоциями своими — я разбил этот компьютер. Слаб был еще духовно», — сказал Ярошук.