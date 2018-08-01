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16:14 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Пропавшую год назад нижегородку нашли в христианском обществе

Женщину удалось найти благодаря размещенным в интернете ориентировкам.

Нижегородка Ирина Хон, пропавшая в мае 2017 года, найдена в одном из христианских обществ Дзержинска, сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Утром 29 мая 2017 года женщина села в автобус на остановке ТЦ «Мега» и не вернулась домой. Поиски полиции и родственников не привели к результатам. 30 июля 2018 года волонтерам поступило сообщение, что похожая на Ирину Хон женщина проживает в поселке Игумново. Информацию о поисках увидели в интернете.

Оказалось, что женщина больше года жила в доме, где разместилось одно из христианских обществ Дзержинска. Добрые люди обнаружили Ирину 1 июня в поле, в это время шел сильный дождь. Женщину привели в дом, обогрели и расспросили о семье. Из-за проблем со здоровьем она не смогла ничего толком о себе рассказать, назвала только имя — Ирина. Информацию о женщине передали участковому.

31 июля дочь забрала Ирину Анатольевну домой.

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