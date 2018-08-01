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16:14 (мск), источник: Tengrinews

Заочное обучение отменят с 2019 года в Казахстане

С января 2019 года в Казахстане отменяют заочную форму образования, а вузы самостоятельно будут определять стоимость обучения. Об этом говорится в ответе министра образования и науки Ерлана Сагадиева на платформе dialog.egov.kz, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

4 июля 2018 года был принят закон, предусматривающий поэтапное расширение академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений с учетом опыта Назарбаев Университета.

«В соответствии с законом заочное обучение будет приостановлено с 1 января 2019 года. Соответственно, студенты, которые уже обучаются по заочной форме, должны будут доучиваться. Кроме того, в данном законе исключили срок освоения образовательных программ высшего образования. Соответственно, вузы будут разрабатывать гибкие и интегрированные образовательные программы с учетом результатов обучения, предусматривающие завершение программы бакалавриата в ускоренном режиме. В законе в рамках регулирования финансовой политики исключили норму, регулирующую стоимость обучения в вузах на платной основе», — говорится в ответе главы МОН.

По его словам, данная норма направлена на расширение доступа граждан к получению высшего образования. Размер платы за обучение по образовательным программам и форма договора оказания образовательных услуг будут утверждаться вузами самостоятельно.

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