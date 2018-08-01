Главную улицу Воронежа оборудуют подсветкой

Источник: Комсомольская правда

До конца следующего года городское управление архитектуры оборудует подсветкой 47 зданий в центре города. В течение 2018-го иллюминация появится на 19 фасадах зданий на проспекте Революции, в сквере Путешественников и у фонтана на площади Победы.

Также «засияют» «Утюжок», здания на вокзале «Воронеж-1» и управления ЮВЖД. В новом свете предстанут Петровский сквер и Первомайский сад, а также памятник «Слава советской науке». На 2019 год запланировано оборудование подсветкой 28 домов и шести общественных пространств.