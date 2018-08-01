Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель своим нарядом произвела фурор на красной дорожке
В России будет железнодорожный лоукостер (со старыми вагонами)
Ева Лонгория впервые показала лицо сына
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Несуразный наряд сильно состарил 21-летнюю Хлою Морец
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Петросян рассказал о встрече с отцом, зарезанным дочерьми
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного - СМИ
42-летняя экс-жена Сафонова умерла от алкоголизма
"Наказать строго": Кадыров отреагировал на убийство россиян в ЦАР
Чиновник о дороге за 1,2 трлн руб: необходима
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16Лесные пожары в Греции
16:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Главную улицу Воронежа оборудуют подсветкой

Вместе с проспектом Революции «засияют» улицы Мира и Карла Маркса.

Источник: Комсомольская правда

До конца следующего года городское управление архитектуры оборудует подсветкой 47 зданий в центре города. В течение 2018-го иллюминация появится на 19 фасадах зданий на проспекте Революции, в сквере Путешественников и у фонтана на площади Победы.

Также «засияют» «Утюжок», здания на вокзале «Воронеж-1» и управления ЮВЖД. В новом свете предстанут Петровский сквер и Первомайский сад, а также памятник «Слава советской науке». На 2019 год запланировано оборудование подсветкой 28 домов и шести общественных пространств.

Чиновники обещают, что система подсветки будет энергосберегающей и экономной. Финансирование работ оплатят из бюджета и за счет спонсорских средств.

Все новости региона
 Помог дождь: все пассажиры выжили в авиакатастрофе в Мексике
После скандала с Земфирой Гречка отказалась выступать на одной с ней сцене
Захарова о российских инструкторах в ЦАР: Никакой сенсации нет
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Где находятся самые страшные смотровые площадки в мире (фото)
В упавшем в России метеорите обнаружили новый минерал
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Как сложилась судьба самой опасной советской летчицы
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь