В аэропорту Курумоч рассказали, куда самарцы чаще всего летают этим летом

В этом году многие самарцы предпочли заграничным курортам российский юг. В первые летние месяцы прямыми рейсами из Самары в Сочи, Симферополь и Анапу воспользовались более 61 тысячи пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Курумоч.

По данным сотрудников аэровокзала, в июне-июле этого года авиакомпании совершили 217 рейсов на отечественные черноморские курорты. Самым популярным направлением оказалось Самара — Сочи. Им воспользовались 37 тысяч пассажиров.