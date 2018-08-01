В аэропорту Курумоч рассказали, куда самарцы чаще всего летают этим летом
Наибольшей популярностью пользовались российские курорты.
Наибольшей популярностью пользовались российские курорты.
В этом году многие самарцы предпочли заграничным курортам российский юг. В первые летние месяцы прямыми рейсами из Самары в Сочи, Симферополь и Анапу воспользовались более 61 тысячи пассажиров. Об этом сообщает
По данным сотрудников аэровокзала, в
Востребованность отечественных курортов представители аэропорта Курумоч прогнозируют и на август- сентябрь. В Анапу самолеты будут летать каждые понедельник и четверг, в Симферополь — во все дни недели, кроме среды, а в Сочи — каждый день.