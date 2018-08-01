Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
За что бьют в Турции российских туристов
Кто из зарубежных звезд покорил Россию? (фото)
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Ученые сделали неожиданный прорыв в изучении Марса
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В аэропорту Курумоч рассказали, куда самарцы чаще всего летают этим летом

Наибольшей популярностью пользовались российские курорты.

В этом году многие самарцы предпочли заграничным курортам российский юг. В первые летние месяцы прямыми рейсами из Самары в Сочи, Симферополь и Анапу воспользовались более 61 тысячи пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Курумоч.

По данным сотрудников аэровокзала, в июне-июле этого года авиакомпании совершили 217 рейсов на отечественные черноморские курорты. Самым популярным направлением оказалось Самара — Сочи. Им воспользовались 37 тысяч пассажиров.

Востребованность отечественных курортов представители аэропорта Курумоч прогнозируют и на август- сентябрь. В Анапу самолеты будут летать каждые понедельник и четверг, в Симферополь — во все дни недели, кроме среды, а в Сочи — каждый день.

Все новости региона
 Помог дождь: все пассажиры выжили в авиакатастрофе в Мексике
После скандала с Земфирой Гречка отказалась выступать на одной с ней сцене
Захарова о российских инструкторах в ЦАР: Никакой сенсации нет
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Где находятся самые страшные смотровые площадки в мире (фото)
В упавшем в России метеорите обнаружили новый минерал
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Как сложилась судьба самой опасной советской летчицы
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь