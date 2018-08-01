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16:28 (мск), источник: Kazinform

Как работает «бесплатная пересадка» в автобусах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В «Астана LRT» рассказали, как работает бесплатная пересадка и сколько она длится, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Уважаемые пользователи общественного транспорта! От вас поступает информация, что бесплатная пересадка действует лишь в течение 30 минут. У многих из вас я запрашивала номера карт, проверила их, и в системе показало, что некорректных снятий поездок нет, бесплатные пересадки работают корректно», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь организации Науат Азанбаева.

Она подчеркнула, что пользователь транспортной карты имеет право на одну бесплатную пересадку в течение 60 минут с момента первой валидации.

«То есть, при входе в транспортное средство пассажир должен произвести валидацию карты. При входе в другой автобус пассажир также “валидируется”, однако оплата не взымается. При валидации на экране валидатора высветится сообщение “Пересадка”. Пересадку можно производить с городского маршрута на городской, с экспресса на экспресс, с экспресса на городской, с пригородного на городской маршруты», — пояснила Н. Азанбаева.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы совершить бесплатную пересадку с пригородного маршрута на городской, нужно произвести следующие действия:

— при входе в транспортное средство на территории пригородной зоны приложите карту к валидатору, на экране терминала высветится сообщение о валидации («чек-ин»);.

— при выходе из пригородного маршрута в городе ОБЯЗАТЕЛЬНО приложите карту к валидатору, произойдёт закрытие поездки в пригороде («чек-аут»), система начнёт отсчет 60 минут, в течение коготорых доступна пересадка на городской маршрут;.

— при входе в автобус, следующий по городскому маршруту, приложите карту к валидатору. Система сообщит о пересадке.

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