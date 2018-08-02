Сколько стоят квартиры в Подмосковье

Комитет по ценам и тарифам Московской области утвердил стоимость 1 квадратного метра жилья в Подмосковье в III квартале 2018 года. Самая высокая предельная стоимость квадратного метра установлена в Реутове — она составляет 133,1 тысячи рублей, самая низкая — в Рошале (34,68 тысячи рублей). При этом средняя стоимость квадратного метра в Подмосковье составила почти 76 тысяч рублей. Какие районы Подмосковья самые дорогие, а какие — самые дешевые, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).