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11:30 (мск), источник: РИАМО

Сколько стоят квартиры в Подмосковье

Какие районы Подмосковья самые дорогие, а какие — самые дешевые, смотрите в инфографике РИАМО.

Комитет по ценам и тарифам Московской области утвердил стоимость 1 квадратного метра жилья в Подмосковье в III квартале 2018 года. Самая высокая предельная стоимость квадратного метра установлена в Реутове — она составляет 133,1 тысячи рублей, самая низкая — в Рошале (34,68 тысячи рублей). При этом средняя стоимость квадратного метра в Подмосковье составила почти 76 тысяч рублей. Какие районы Подмосковья самые дорогие, а какие — самые дешевые, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

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