Болгария ужесточает визовый режим

Источник: Publika.md

Как сообщал портал «Новости Болгарии» со ссылкой на болгарское МВД, такие меры приняты в соответствии с решением Совета Европейского союза: «Решение Совета ЕС касается всех стран, подключённых к Шенгенской информационной системе. Болгария одна из таких стран, хотя и не входит в Шенген», передает РИА Новости.

«По словам руководителя компании “Солвекс” Димитъра Цонева, болгарские власти рассчитывают, прежде всего, оградить свою страну от наводнивших Европу мигрантов из Африки и Азии. Именно они чаще всего объявляются персонами нон-грата за незаконное пересечение границы и выдворяются за пределы ЕС», — пишет портал «ТурДом».