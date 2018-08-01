Болгария ужесточает визовый режим
С 1 августа на территорию Болгарии не будут допускаться туристы, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.
С 1 августа на территорию Болгарии не будут допускаться туристы, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.
Как сообщал портал «Новости Болгарии» со ссылкой на болгарское МВД, такие меры приняты в соответствии с решением Совета Европейского союза: «Решение Совета ЕС касается всех стран, подключённых к Шенгенской информационной системе. Болгария одна из таких стран, хотя и не входит в Шенген», передает РИА Новости.
«По словам руководителя компании “Солвекс” Димитъра Цонева, болгарские власти рассчитывают, прежде всего, оградить свою страну от наводнивших Европу мигрантов из Африки и Азии. Именно они чаще всего объявляются персонами
Но, по мнению эксперта, ограничения в выдаче виз могут затронуть и туристов, допустивших административные нарушения в