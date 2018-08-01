Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Ева Лонгория впервые показала лицо сына
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Королева Испании Летиция в шортах и майке сходила на рынок
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Петросян рассказал о встрече с отцом, зарезанным дочерьми
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
"Полная неожиданность": актриса Глухова умерла из-за инсульта
Путину рассказали о получающих 180 тыс руб. врачах
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
17:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты зверства агентств по отношению к моделям

Группа моделей из нескольких агентств подала в суд на своих работодателей за зверские требования, которые те предъявляли им на работе. Об этом сообщает New York Post.

По заявлениям девушек, их заставляли делать пластические операции по уменьшению объема бедер и каждую неделю приходить на унизительные взвешивания. Кроме того, многим настоятельно рекомендовали бросать своих неизвестных молодых людей и начинать встречаться со знаменитостями и профессиональными спортсменами.

В иске также говорится, что работодатели требовали от девушек постоянных отчетов о их местонахождении, даже если это был прием в поликлинике или личная встреча.

Некоторым из них задерживали зарплату на несколько месяцев или вовсе ее не платили. Так, агентство Click задолжало десятки тысяч долларов модели Мелиссе Бейкер за неоднократное использование ее фотографий для рекламной кампании косметики L’Oreal.

В числе обвиняемых оказались всемирно известные модельные агентства, такие как Wilhemina, Next, Elite и Click.

В марте в Instagram появился черный список фотографов, агентов и стилистов, подозреваемых в сексуальных домогательствах к моделям. Администратор анонимного аккаунта @ShitModelMgmt — бывшая модель — составила список из 290 человек, работы с которыми порекомендовала избегать. Женщина попросила своих подписчиц поделиться историями о домогательствах, пообещав опубликовать имена обидчиков, и ей стали поступать многочисленные письма.

 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Россию наказали за Крымский мост
Захарова о российских инструкторах в ЦАР: Никакой сенсации нет
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
В Москве нашли пропавшего кота Бегемота
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
В американском городе подали в отставку все полицейские
Лайфхак тибетских монахов: как медитация поможет в бизнесе
«Нафтогаз» назвал факторы, которые остановят «Северный поток-2»
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь