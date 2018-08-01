Дорожная разметка на основных магистралях Нижнего Новгорода будет из термопластика
«Зебры» на пешеходных переходах будут
«Зебры» на пешеходных переходах будут
Мэр Владимир Панов в ночь с 31 июля на 1 августа проверил, как идет работа по нанесению инновационной разметки на дорогах, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Глава города проинспектировал работы на проспекте Бусыгина, улицах Переходникова, Львовской и Плотникова.
Как пояснил мэру заместитель главы города Александр Герасименко, в этом году, кроме обновленных магистралей, автозаводцы получают и новую терморазметку, которая отражает свет лучше привычной и не исчезнет после зимы. По словам подрядчика, гарантия на разметку — один год.
«В этом году терморазметка будет нанесена на 32 отремонтированных участках дорог Нижнего Новгорода общей площадью 17 тысяч квадратных метров», — рассказал директор МКУ «Центр организации дорожного движения» Дмитрий Брылин.
«В целом на программу БКД по Нижнему Новгороду выделено 860 млн рублей, из них по Автозаводу — около 180 млн. Все работы близятся к завершению, и в середине августа должны быть закончены», — отметил Александр Герасименко.
«По Автозаводу мы запланировали семь участков, на сегодняшний день шесть выполнены полностью. Ориентировочно хотим закончить до 15 августа, хотя контракт до 3 сентября. Взяли повышенные обязательства», — добавил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Роман Ухабин.
По итогам выездного совещания было принято несколько принципиальных решений, одно из которых касалось новых стандартов расцветки пешеходных переходов. Теперь «зебры» будут делать
«Я поставил задачу на всех основных магистралях использовать для разметки термопластик. Это, фактически, год гарантии. То есть, через год мы должны сюда прийти и увидеть покрытие почти в таком же состоянии, как сейчас», — подчеркнул мэр.
Владимир Панов также отметил, что термопластик — дорогостоящий материал, поэтому мэрия рассматривает различные варианты экономии, в том числе приобретения муниципальным предприятием собственного оборудования по нанесению разметки.