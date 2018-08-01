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16:54 (мск), источник: Newsroom24.ru

Дорожная разметка на основных магистралях Нижнего Новгорода будет из термопластика

«Зебры» на пешеходных переходах будут бело-желтыми.

Источник: Reuters

Мэр Владимир Панов в ночь с 31 июля на 1 августа проверил, как идет работа по нанесению инновационной разметки на дорогах, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Глава города проинспектировал работы на проспекте Бусыгина, улицах Переходникова, Львовской и Плотникова.

Как пояснил мэру заместитель главы города Александр Герасименко, в этом году, кроме обновленных магистралей, автозаводцы получают и новую терморазметку, которая отражает свет лучше привычной и не исчезнет после зимы. По словам подрядчика, гарантия на разметку — один год.

«В этом году терморазметка будет нанесена на 32 отремонтированных участках дорог Нижнего Новгорода общей площадью 17 тысяч квадратных метров», — рассказал директор МКУ «Центр организации дорожного движения» Дмитрий Брылин.

«В целом на программу БКД по Нижнему Новгороду выделено 860 млн рублей, из них по Автозаводу — около 180 млн. Все работы близятся к завершению, и в середине августа должны быть закончены», — отметил Александр Герасименко.

«По Автозаводу мы запланировали семь участков, на сегодняшний день шесть выполнены полностью. Ориентировочно хотим закончить до 15 августа, хотя контракт до 3 сентября. Взяли повышенные обязательства», — добавил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Роман Ухабин.

По итогам выездного совещания было принято несколько принципиальных решений, одно из которых касалось новых стандартов расцветки пешеходных переходов. Теперь «зебры» будут делать бело-желтыми, и их легче будет увидеть.

«Я поставил задачу на всех основных магистралях использовать для разметки термопластик. Это, фактически, год гарантии. То есть, через год мы должны сюда прийти и увидеть покрытие почти в таком же состоянии, как сейчас», — подчеркнул мэр.

Владимир Панов также отметил, что термопластик — дорогостоящий материал, поэтому мэрия рассматривает различные варианты экономии, в том числе приобретения муниципальным предприятием собственного оборудования по нанесению разметки.

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