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17:37 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцам обещают в субботу дождь

Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня облачную погоду без осадков. В субботу, 4 августа, в Волгограде ожидается ливень.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 74% 762 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИАЦ

2 августа в областном центре будет малооблачно и без дождя. Столбик термометра покажет ночью +19…+21ºС. Днем воздух прогреется до +30°С.

В пятницу, 3 августа, осадков не будет, ночная температура не превысит +22ºС, днем будет жарче: до +32°С.

В субботу, 4 августа, утром и днем прогнозируется дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +21…+23ºС, днем сохранится жаркая погода с температурой +30…+32°С.

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