Волгоградцам обещают в субботу дождь
Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня облачную погоду без осадков. В субботу, 4 августа, в Волгограде ожидается ливень.
Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня облачную погоду без осадков. В субботу, 4 августа, в Волгограде ожидается ливень.
2 августа в областном центре будет малооблачно и без дождя. Столбик термометра покажет ночью +19…+21ºС. Днем воздух прогреется до +30°С.
В пятницу, 3 августа, осадков не будет, ночная температура не превысит +22ºС, днем будет жарче: до +32°С.
В субботу, 4 августа, утром и днем прогнозируется дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +21…+23ºС, днем сохранится жаркая погода с температурой +30…+32°С.