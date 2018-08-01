Волгоградцам обещают в субботу дождь

Источник: РИАЦ

2 августа в областном центре будет малооблачно и без дождя. Столбик термометра покажет ночью +19…+21ºС. Днем воздух прогреется до +30°С.

В пятницу, 3 августа, осадков не будет, ночная температура не превысит +22ºС, днем будет жарче: до +32°С.