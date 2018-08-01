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17:57 (мск), источник: Клопс.ru

Медленно ходить и не стесняться головных уборов: как пережить жару

Региональный минздрав посоветовал калининградцам побольше двигаться в жару, но только ранним утром или по вечерам. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

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Источник: Клопс.ru

В жаркое время активность опасна, однако малоподвижный образ жизни тоже вреден: он влечёт за собой тромбозы и обострение гипертонии. Поэтому стоит гулять до девяти и после 19−20 часов.

«Не злоупотребляйте кондиционером. Включение его на слишком низкие температуры может привести и к тепловому шоку, если вам все же придётся выйти на улицу в жаркие часы, и к простуде, а порой и к пневмонии. Намного полезнее в течение дня несколько раз принимать прохладный душ», — напомнили в ведомстве.

Стоит отказаться на время жары от алкоголя, острой, жареной, жирной или копчёной пищи, сладких газированных напитков. Необходимо пить побольше чистой воды, можно с добавлением лимона или мяты, на улице лучше иметь при себе бутылочку. Также стоит носить влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы вытирать при необходимости лицо. Надевать стоит одежду из натуральных тканей, причём не слишком открытую, чтобы избежать солнечных ожогов. Нужно пользоваться солнцезащитными средствами.

«И не стесняйтесь головных уборов», — подчеркнули в министерстве.

«Если вы всё же почувствовали слабость, головную боль, головокружение, тошноту, озноб, нужно обратиться за медицинской помощью. Вполне возможно, эти симптомы свидетельствуют о тепловом ударе, который опасен для здоровья, а порой и для жизни», — отметили в минздраве.

В среду, 1 августа, температура воздуха в Калининграде превысила норму на девять градусов.

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