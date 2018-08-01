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17:55 (мск), источник: 36on.ru

Скандинавский циклон принесет в Воронеж дожди и грозы

Метеорологи службы Gismeteo рассказали о погоде в начале последнего месяца лета. По данным синоптиков, первые дни августа будут комфортными для отдыха.

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Источник: AP 2018

К первому августа антициклон, дрейфующий в направлении Беларуси, почти полностью разогнал облака над Воронежской областью. Солнечная пляжная погода продержится до конца рабочей недели. Днем в столице Черноземья ожидается +26…+29°C и до +31°C в регионе.

— Заметим, что после распространения с севера более сухой воздушной массы дышать стало легче, и довольно высокая температура больше не сопровождается изнуряющей духотой. Кроме того, комфортные ночные значения (+17…+18) способствуют полноценному отдыху, — сообщает пресс-служба Gismeteo.

На выходных воронежцам стоит ждать пасмурную погоду, кратковременные дожди и грозы. Это связано со смещением на территорию Европейской части России Скандинавского циклона.

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