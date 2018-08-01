Скандинавский циклон принесет в Воронеж дожди и грозы

Источник: AP 2018

К первому августа антициклон, дрейфующий в направлении Беларуси, почти полностью разогнал облака над Воронежской областью. Солнечная пляжная погода продержится до конца рабочей недели. Днем в столице Черноземья ожидается +26…+29°C и до +31°C в регионе.

— Заметим, что после распространения с севера более сухой воздушной массы дышать стало легче, и довольно высокая температура больше не сопровождается изнуряющей духотой. Кроме того, комфортные ночные значения (+17…+18) способствуют полноценному отдыху, — сообщает пресс-служба Gismeteo.