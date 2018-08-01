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17:56 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Японии и Китае проходят фестивали «рисовых» картин (фото)

Настоящие произведения искусства без вреда для экологии.

Уже несколько десятилетий в Японии и Китае летом проходят необычные фестивали картин на рисовых полях. Чья идея была первой — уже никто не помнит, но тысячи туристов ежегодно приезжают в разные провинции и префектуры этих стран, чтобы полюбоваться гигантскими картинами, «нарисованными» с помощью риса разных сортов и цветов прямо на полях.

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Таким образом местные фермеры-художники не только привлекают туристов, но и отдают дань уважения национальным традициям выращивания риса.

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