В Японии и Китае проходят фестивали «рисовых» картин (фото)

Уже несколько десятилетий в Японии и Китае летом проходят необычные фестивали картин на рисовых полях. Чья идея была первой — уже никто не помнит, но тысячи туристов ежегодно приезжают в разные провинции и префектуры этих стран, чтобы полюбоваться гигантскими картинами, «нарисованными» с помощью риса разных сортов и цветов прямо на полях.