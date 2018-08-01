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17:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Семья из Башкирии выиграла всероссийский конкурс «Семья года-2018»

Многодетная семья Исхаковых из Учалинского района стала одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года». Она вошли в число лауреатов в номинации «Семья — хранитель традиций».

Супруги Ильдар и Гульнур Исхаковы воспитывают троих сыновей. Глава семейства является одним из основателей стрельбы из традиционного лука в Учалинском районе, его воспитанники — неоднократные чемпионы и призеры международных и региональных соревнований. Он состоит в молодежном курултае, ответственный по работе с молодежью при мухтасибат Учалинского района ДУМ РБ, организатор турниров по стрельбе из традиционного лука и других спортивных мероприятий в городе и районе, участник международного фестиваля кочевых народов «Оло дала рухы» в Казахстане. Хранительница домашнего очага работает врачом-педиатром, она активно участвует в культурно-массовых мероприятий.

Семья Исхаковых — победительница муниципального конкурса «Матур ғаилә — ил ҡото — 2018», а также семейного конкурса, посвященного Дню народного единства в номинации «Единая творческая семья-2017».

Чествование победителей конкурса «Семья года» пройдёт осенью в Москве. Торжественная церемония состоится 22 ноября в концертном зале гостиницы «Космос».

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ сообщили, что участие в третьем по счету всероссийском конкурсе приняли все 85 субъектов страны. Регионы представили 329 семей, претендующих на почетное звание «Семья года». По итогам обсуждения победителями были названы 85 семей. В самой популярной номинации «Многодетная семья» отмечены 15 семей, в номинации «Молодая семья» — 19 семей, в номинации «Сельская семья» — 17 семей. Победителями в номинации «Семья — хранитель традиций» стали 18 семей, а «Золотыми семьями России» признаны 16 семей.

Отдельно отмечена активная работа региональных организационных комитетов в Башкортостане, Волгоградской, Калужской, Мурманской, Нижегородской, Смоленской, Тюменской, Ульяновской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — ЮГРА, Карелии и в Москве. В данных субъектах РФ особенно активно привлекали семьи к участию в региональных этапах, представления на семьи-победители отличались содержательностью и красочностью оформления.

В Башкортостане победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года-2018» выявлялись в два этапа: посредством онлайн-голосования и с помощью отбора членами экспертного жюри.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте организаторов конкурса — Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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