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18:19 (мск), источник: Комсомольская правда

«Въезд только автобусам!»: Мызинский мост закроют для автомобилей

С самого начала ремонта Мызинского моста в Нижнем Новгороде власти заговорили о возможных ограничениях для личного транспорта — дескать, скоро по нему разрешат проезжать только автобусам. И вот теперь это решение принято официально.

Источник: Комсомольская правда

— Ситуация на мосту продолжает оставаться сложной, образуются большие заторы, — напомнил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. — Жители рассказывают, что проезд по Мызинскому мосту может занимать до часа. Поэтому с субботы, 4 августа, движение по мосту будет ограничено для всех видов транспорта, кроме пассажирского и строительной техники, используемой для ремонта моста.

По словам мэра, это решение было принято по просьбе жителей, которые простаивают в пробках в общественном транспорте. Кстати, вся подготовительная работа с сотрудниками ГИБДД по этому вопросу уже проведена.

— Как только будут выставлены дополнительные ограничительные знаки, сотрудники ГИБДД начнут контролировать выполнение новых требований, — пояснил Владимир Панов.

Между тем, специалисты центра организации дорожного движения рекомендуют автомобилистам уже сейчас продумывать для себя подходящие маршруты через Канавинский, Молитовский и метромост.

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