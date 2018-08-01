«Въезд только автобусам!»: Мызинский мост закроют для автомобилей

Источник: Комсомольская правда

— Ситуация на мосту продолжает оставаться сложной, образуются большие заторы, — напомнил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. — Жители рассказывают, что проезд по Мызинскому мосту может занимать до часа. Поэтому с субботы, 4 августа, движение по мосту будет ограничено для всех видов транспорта, кроме пассажирского и строительной техники, используемой для ремонта моста.

По словам мэра, это решение было принято по просьбе жителей, которые простаивают в пробках в общественном транспорте. Кстати, вся подготовительная работа с сотрудниками ГИБДД по этому вопросу уже проведена.

— Как только будут выставлены дополнительные ограничительные знаки, сотрудники ГИБДД начнут контролировать выполнение новых требований, — пояснил Владимир Панов.