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17:48 (мск), источник: Sputnik.by

Неплательщики и уклонисты: кто еще не сможет выехать из Беларуси за границу

В Госпогранкомитете рассказали, что самая частая проблема при пересечении границы — предъявление недействительного паспорта, но есть и другие причины, по которым белоруса не выпустят из страны.

Источник: Sputnik.by

Путевки на отдых для выезда из Беларуси не всегда достаточно: в некоторых случаях путешествие может быть сорвано из-за неожиданного отказа в пересечении границы. Sputnik рассказывает, кого и по каким причинам могут не выпустить из страны.

По данным Госпогранкомитета, только летом 2018 года за границу из-за недействительных паспортов не смогли выехать 400 белорусов. Однако это лишь малая часть — общие цифры гораздо внушительнее.

Главное, что нужно знать для выезда из Беларуси

Как рассказали в ГПК, повреждения документа — очень распространенная проблема. «Порванные, разрисованные страницы, размытые водой надписи, печати, отметки, фото и штампы», — перечислили основные «недостатки» документа специалисты.

Порой граждане предъявляют «утерянные» или «украденные» паспорта: «Люди пишут заявление о том, что потеряли документ, делают новый, а потом находят паспорт, но не сдают», — пояснили в Госпогранкомитете.

В списке частых проблем также истекший срок действия паспорта, причем большинство таких документов пограничники встречают у молодоженов, которые забывают, что смена фамилии — повод для замены паспорта.

Кто не сможет покинуть Беларусь

Правила выезда за рубеж регламентируются соответствующим законом — «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» от 20 сентября 2009 года. Запретить выезд вовсе никто не может, а вот для временного ограничения есть как минимум шесть веских оснований.

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Кто не платит налоги и имеет долги

Доступ за границу ограничивают для всех белорусов, не исполняющих разного рода обязательства перед государством, организациями или другими людьми — налоговые, имущественные.

К ним относят, например, неуплату налогов ИП, просрочку выплаты по кредиту, коммунального платежа и даже штрафа (например, за оставление автомобиля в неположенном месте). В любом случае, основанием для ограничения может служить только судебное постановление, а выпустят белоруса только после выплаты всех долгов.

Уклонисты от армии

Все молодые люди, получившие повестку на службу в армии, но не явившиеся в военкомат, не смогут покинуть страну. Причем ограничение будет актуально до того самого момента, пока мужчина не достигнет непризывного возраста.

Граждане, которым предъявлен гражданский иск

В этом случае белорусу не удастся покинуть страну на протяжении всего времени, пока длится судебное разбирательство. К слову, такой иск может быть подан даже тогда, когда человек задолжал денежные средства своим родным.

Люди на профилактическом учете / под превентивным надзором

На профилактический учет человека ставят в том случае, если употребление им психоактивных веществ (в частности, алкоголя) приводит к плохим последствиям. А превентивный надзор на определенный период времени устанавливается за людьми, уже отбывшими наказание, — это контроль того, что человек не «ошибется» еще раз. В обоих случаях покинуть Беларусь не получится.

Подозреваемые и обвиняемые по уголовному делу

Люди, которые проходят по уголовному делу на территории страны в качестве подозреваемых или обвиняемых, не смогут выехать из республики. Как правило, в таких случаях граждане готовы к этому, поскольку согласились поставить свою подпись в соответствующем документе — подписке о невыезде. Ограничение будет снято с них лишь после окончания судебного разбирательства.

Осужденные за совершение преступления

Осужденного гражданина не выпустят из страны, пока он не понесет назначенное ему наказание. Исключение составляют лишь белорусы, которых осудили без назначения наказания или наказали путем лишения права занимать какую-либо должность.

Также к числу людей, чей выезд за границу ограничен, относятся должники по делу о банкротстве и те, кто осведомлен в государственной тайне.

Кому можно выехать из Беларуси, несмотря на ограничение

Некоторые «невыездные» белорусы все же могут уехать за пределы страны по особым причинам: к ним причисляют необходимость оказания медпомощи, которой нет в республике, а также болезнь или смерть близкого родственника, проживающего в другой стране.

Как узнать, есть ли фамилия в списке «невыездных».

Чтобы избежать перспективы быть развернутым прямо на границе, любые сомнения стоит развеять как можно раньше. О том, по какой причине человек не может выехать за пределы страны, и какой именно орган этому поспособствовал, можно узнать в РУВД, информацию предоставляют всем гражданам. А при желании перестраховаться можно даже попросить сотрудников выдать справку о возможности выезда за рубеж.

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