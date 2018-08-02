Электронные палочки изменят вкус еды на кислый или соленый

Инженеры из Сигнапура и США создали палочки для еды и миску, которые меняют восприятие вкуса еды человеком. В них установлены электроды, которые при контакте с языком стимулируют вкусовые рецепторы и заставляют человека воспринимать пищу как кислую или соленую, рассказывают разработчики в журнале Food Research International.

Среди вкусовых ощущений принято выделять пять основных вкусов: соленый, кислый, сладкий, горький и вкус умами. Обычно эти вкусы задаются при приготовлении еды, но ученые давно работают над созданием устройств, способных имитировать хотя бы часть этих вкусов. Обычно для этого используется контролируемая электрическая или тепловая стимуляция. К примеру, в прошлом году Нимеша Ранасингхе (Nimesha Ranasinghe) и его коллеги из Национального университета Сингапура создали кружку с электродами, позволяющую передавать вкус лимонада.

В своей новой работе инженеры создали два других устройства, которые используют тот же принцип — палочки для еды и миску для супа. Прототипы имеют разную конструкцию, но использованные в них схемы похожи между собой. Главный компонент — набор из двух электродов; в миске они закреплены на краю, а палочки сами являются электродами. Электроды соединены с простой управляющей платой Arduino, аккумулятором, а также светодиодом, отображающим режим работы прибора (соленый или кислый вкус).

Разработчики использовали данные предыдущего исследования и установили параметры тока для двух вкусов. Кислый вкус создается стимуляцией с силой тока 180 микроампер и скважностью при широтно-импульсной модуляции равной 70 процентам, а соленый — током 40 микроампер и скважностью 20 процентов.

Инженеры проверили работу приборов на 31 добровольце. Для испытания миски авторы приготовили соленый и разбавленный суп мисосиру, а для палочек они выбирали соленое и несоленое картофельное пюре. Выбор пюре обусловлен тем, что при поглощении обычной твердой пищи палочки редко одновременно прикасаются к языку, что мешает стимуляции рецепторов. Добровольцы ели четыре разных образца пищи при трех разных настройках стимуляции (два вкуса и отсутствие стимуляции) — суммарно 12 образцов. После этого их просили оценить ощущения от каждого образца по пяти основным вкусам и в целом рассказать о том, понравился ли им этот образец пищи.

Результаты для разных видов пищи и стимуляции различались, однако практически во всех случаях авторы нашли статистически значимые различия в восприятии кислотности продуктов при различных режимах стимуляции, а в некоторых менялось восприятие других вкусов, в основном солености.

В 2016 году японцы представили электронную вилку, которая так же стимулирует вкусовые клетки языка и создает для человека ощущение соленой или кислой еды, а также металлического привкуса. Это устройство было создано для «Бессолевого ресторана», меню которого содержит исключительно блюда без соли.