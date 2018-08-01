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18:21 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Безлимитный проездной на неделю вводится в Нижнем Новгороде

Проездной на неделю будет стоит 750 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Безлимитный проездной на все виды транспорта, действующий в течение семи дней, вводится в Нижнем Новгороде, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Безлимитный проездной на неделю будет стоит 750 рублей. Действовать этот билет будет в муниципальном транспорте.

Также в постановление администрации Нижнего Новгорода устанавливает новые виды электронных проездных для метро. Билет на 4 поездки будет стоить 110 рублей (27,5 рублей за поездку), на 10 поездок — 260 рублей (26 рублей за поездку).

Напомним, что в муниципальном транспорте Нижнего Новгорода также действуют пересадочные тарифы без ограничения количества пересадок: тариф «60 минут» за 26 рублей и тариф «90 минут» за 40 рублей.

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