Молдаванка вошла в «Топ-100 женщин-основательниц из Европы»

Три года назад репортеры Forbes начали искать в США инвесторов, которые финансируют стартапы, основанные женщинами. Оказалось, что инвесторы предпочитают вкладывать свои деньги в проекты, основанные мужчинами. Forbes решил изменить ситуацию и опубликовал список «Топ-100 женщин-основательниц из Европы», которые будут отслеживаться в Twitter и LinkedID.