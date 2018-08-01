Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Александр Малинин показал редкое фото с внучкой
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Саша Савельева показала идеальный летний образ
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Александр Малинин показал редкое фото с внучкой
Ева Лонгория впервые показала лицо сына
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
"Полная неожиданность": актриса Глухова умерла из-за инсульта
Путину рассказали о получающих 180 тыс руб. врачах
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
18:36 (мск), источник: Noi.md

Молдаванка вошла в «Топ-100 женщин-основательниц из Европы»

Молдаванка Ксения Мунтян вошла в «Топ-100 женщин-основательниц из Европы», за которыми надо следить в Twitter и LinkedID. По данным forbes.com, Ксения женщина занимает 33-е место в списке.

Источник: Noi.md

Три года назад репортеры Forbes начали искать в США инвесторов, которые финансируют стартапы, основанные женщинами. Оказалось, что инвесторы предпочитают вкладывать свои деньги в проекты, основанные мужчинами. Forbes решил изменить ситуацию и опубликовал список «Топ-100 женщин-основательниц из Европы», которые будут отслеживаться в Twitter и LinkedID.

Отметим, что Ксения Мунтян является предпринимательницей из Республики Молдова, соучредительницей платформы Planable, которая помогает агентствам, лицам, занимающимся самостоятельной деятельностью и всем, кто работает в команде, сотрудничать в социальных сетях. Она окончила бизнес-академию Тима Дрейпера в Сан-Франциско.

Все новости региона
 С 1 августа в Болгарии и Румынии начинают действовать новые правила въезда
Как будут использованы деньги от продажи бывшего Республиканского стадиона
Захарова о российских инструкторах в ЦАР: Никакой сенсации нет
Ученые: смертность от жары вырастет в пять раз
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
В американском городе подали в отставку все полицейские
Лайфхак тибетских монахов: как медитация поможет в бизнесе
В Москве нашли пропавшего кота Бегемота
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь