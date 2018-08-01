Молдаванка вошла в «Топ-100 женщин-основательниц из Европы»
Молдаванка Ксения Мунтян вошла в «Топ-100
Молдаванка Ксения Мунтян вошла в «Топ-100
Три года назад репортеры Forbes начали искать в США инвесторов, которые финансируют стартапы, основанные женщинами. Оказалось, что инвесторы предпочитают вкладывать свои деньги в проекты, основанные мужчинами. Forbes решил изменить ситуацию и опубликовал список «Топ-100
Отметим, что Ксения Мунтян является предпринимательницей из Республики Молдова, соучредительницей платформы Planable, которая помогает агентствам, лицам, занимающимся самостоятельной деятельностью и всем, кто работает в команде, сотрудничать в социальных сетях. Она окончила