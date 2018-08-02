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15:52 (мск), источник: Журнал OK!

Дженнифер Энистон: «Возможно, моя цель на этой планете ­- не размножаться»

Дженнифер Энистон снялась в чувственной фотосессии и дала откровенное интервью для InStyle.

Следующей героиней cover story журнала InStyle стала сногсшибательная Дженнифер Энистон. Если сомневаетесь, что сногсшибательная, то просто посмотрите на кадры, которые вошли в очередной выпуск таблоида о звездах. Ещё одно доказательство — невероятная честность актрисы с журналистами издания.

В перерывах между съемками 49-летняя Дженнифер рассказала журналу, как реагирует на ложные заголовки о ней.

Конечно, бывают моменты, когда я могу потерять самообладание, но я делаю это наедине с собой. Но чаще всего я расслабленно сижу и смеюсь над нелепыми заголовками — они становятся всё более и более абсурдными. Я догадываюсь, что они придумываются исходя из потребностей общества. Я же в это время фокусируюсь на работе, друзьях, животных, и на том, как мы можем сделать мир лучше.

Тема харассмента в Голливуде немного утихла, однако поклонникам всё ещё интересно, сталкивалась ли с домогательствами одна из самых востребованных актрис.

Я никогда не позволяла влиятельным людям ставить меня в неловкое положение и давить на меня. Из своего опыта я помню, что со мной хуже [чем мужчины] общались женщины из этой индустрии.

Энистон также ответила, разбито ли её сердце от расставания с Джастином Теру и почему всё-таки у неё нет наследника: «Существуют такие ложные представления обо мне, как “Джен не может удержать ни одного мужчину” или “Джен отказывается заводить ребенка, потому что она эгоистка и карьеристка”. Также думают, что моё сердце разбито. Во-первых, моё сердце не разбито. Во-вторых, всё это опрометчивые предположения. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто и не думает о том, какая эта тема может быть деликатной для меня и моего партнера. Они не знают, через что я прошла с медицинской или эмоциональной точки зрения…».

На женщин оказывается давление — они должны быть матерями, а если нет, то они причисляются к бракованным товарам. Возможно, моя цель на этой планете ­- не размножаться. Может, я должна сделать какие-то другие вещи?

Напомним, что сейчас Джен занята в новом проекте — комедийном сериале Netflix под названием Murder Mystery («Загадочное убийство»). Вместе с Адамом Сэндлером они играют нью-йоркскую пару, которые становятся свидетелями убийства миллионера в Европе.

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