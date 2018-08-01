Минкомсвязь призвала заменить свидетельство о рождении электронной записью

Источник: РИА Новости

По его словам, сейчас при рождении ребенка родителям необходимо пройти множество процедур и получить различные документы. «Сейчас, когда ребенок рождается (…) мы получаем в роддоме справку о рождении, потом идем в ЗАГС или МФЦ, там получаем свидетельство о рождении, потом идем его прописываем с выпиской из домовой книги, потом собираем все эти бумаги и идем в социальную службу, которая еще два месяца рассматривает и начисляет материнский капитал на выписку из банка с данными счета, куда тебе его нужно перечислить», — отметил министр на первом заседании совета по цифровой экономике при Совете Федерации.

«Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать. По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться (электронная — ред.) запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении», — считает Носков.

Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек. Деньги, которые причитаются родителям, должны сразу упасть на карточку. Константин Носков глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь)

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По его словам, у государства достаточно знаний о человеке, чтобы перевести различные «жизненные ситуации» в цифровой формат. «Мы много сейчас знаем о людях, нужно только забраться в разные базы данных. У нас на портале госуслуг зарегистрированы порядка 80 миллионов человек, мы просто пока не очень хорошо умеем работать с этой информацией», — отметил глава Минкомсвязи.

В частности, по его словам, в электронный вид можно перевести, например, оформление ипотеки, когда получение банками всех необходимых документов проходит в электронном виде со связью с Росреестром, с налоговой службой.

То же самое касается оформления пособий, льгот.

Еще один пример — регистрация ДТП, оформление всех необходимых документов для страховых компаний в электронном виде прямо на месте, заявление в правоохранительные органы.

«Может, электронный полис ОМС нужно ввести, ОСАГО, каско — бессмысленные бумажки, больничные, трудовая книжка, различные удостоверения водителя», — рассуждает чиновник.