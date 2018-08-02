Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Дочь Майкла Дугласа травят в школе из-за возраста отца
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Как выглядят популярные модели в обычной жизни
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
«Все еще впереди»: поклонники напугали молодую маму Костенко
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Кто из звезд удалил комки Биша (мнение хирурга)
Что надеть на концерт «Короля и Шута» (джинсы наизнанку)
Долина располнела из-за предательства мужа - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
09:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Общественный транспорт вернули на площадь Минина и Пожарского

Единственным исключением стали троллейбусы.

Источник: РИА "Новости"

С 1 августа на площади Минина и Пожарского возобновилось движение общественного транспорта, ограниченное на время мундиаля. Правда, движение троллейбусов пока не возобновили.

— Троллейбусную сеть продолжают который день монтировать, — сообщил в социальной сети Александр Орлов. — В данный момент наблюдал несколько ремонтных машин, надеюсь, доделывающих данный процесс. Учитывая, что в целом почти все сделано, есть надежда.

Напомним, изменения в работе общественного транспорта вступили в силу еще 10 мая 2018 года в связи с началом подготовки к чемпионату мира по футболу. В связи с этим целый ряд автобусов изменил маршрут, а путь следования троллейбусов № 9, 13, 17, 31 будет сокращен до площади Свободы. Сама площадь Минина и Пожарского на три месяца превратилась в зону проведения фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу.

Все новости региона
 Греческий ПАОК стал соперником московского "Спартака" в Лиге Чемпионов
Карт-бланш русскому софту
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Захарова прокомментировала данные о пытках убитых в ЦАР россиян
Падение самолета в Мексике сняли на видео изнутри салона
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
В России появятся новые дорожные знаки
В Японии задержали российского капитана рыболовного судна
В американском городе подали в отставку все полицейские
Спорт
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова Рассказываем о греческом ПАОК, с которым в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится «Спартак»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Дочь Майкла Дугласа травят в школе из-за возраста отца Наследнице 73-летнего актера приходится нелегко.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь