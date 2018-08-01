Смерть от жары: как температура погубит людей

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Австралийские ученые опубликовали исследование, согласно которому мировая смертность вследствие экстремальной жары вырастет в пять раз за ближайшие 60 лет. По их прогнозам, количество летальных исходов из-за высоких температур, связанных с глобальным потеплением, будет постепенно увеличиваться с каждым годом на территории 20 государств.

К 2080 году число жертв глобального потепления в тропических и субтропических регионах возрастет почти в пять раз. Такой прогноз составили ученые австралийского Университета Монаша в Мельбурне.

Для оценки количества смертей от жары ученые разработали компьютерную модель, которая охватывает 20 стран в период 2031—2080 годов. Они учли объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах и различные стратегии по смягчению последствий зноя.

По словам профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Антонио Гаспаррини, поводом для исследования стал тот факт, что десятки тысяч людей по всему миру страдают от проблем со здоровьем, вызванных потеплением климата и связанными с этим процессом аномально высокими температурами.

Ученые также пришли к выводу, что в будущем периоды аномально жаркой погоды будут повторяться чаще, а их продолжительность вырастет.

«Если мы не сумеем замедлить процесс изменения климата, то смертность от экстремально жаркой погоды увеличится. Особенно это касается стран, расположенных в районе экватора», — предупредил автор исследования профессор Юймин Го.

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Первыми негативные последствия глобального потепления ощутят жители тропических стран с высокой плотностью населения. Согласно самому пессимистическому сценарию, в городах Австралии — Брисбене, Сиднее и Мельбурне — смертность от погодных явлений, частота которых возрастет из-за высокой температуры, увеличится на 471% по сравнению с 1971—2010 годами. Под погодными явлениями могут подразумеваться как засуха, так и, к примеру, сильный шторм.

Также число смертей от жары увеличится в Индии, Греции, Японии и Канаде, где ситуацию усугубят лесные пожары.

Странам, находящимся в зонах риска, ученые также дали ряд рекомендаций. Например, больше и лучше учить людей оказывать первую помощь, пересмотреть градостроительную политику, расширив площадь зеленых зон и обеспечив граждан комфортным жильем. Исследователи также настоятельно рекомендуют властям предоставить людям постоянный доступ к питьевой воде.

По мнению австралийских экспертов, для смягчения прогнозируемых последствий странам не стоит забывать о Парижском соглашении, заключенном в 2015 году. Согласно ему, человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше, чем на полтора градуса. Подписавшие соглашение страны обязаны сократить выбросы парниковых газов к 2050 году, переориентировав свои экономики на зеленые технологии.

Группа исследователей из Стэнфордского университета ранее уже заявляла, что глобальное потепление может привести к росту числа самоубийств.

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Сравнивая темпы роста числа эпизодов с аномально высокими температурами, происходивших в США и Мексике за несколько последних десятилетий, ученые обнаружили четкую корреляцию этих темпов с ростом числа суицидов.

По их расчетам, увеличение среднемесячной температуры на один градус означает рост числа самоубийств, составляющий для США 0,7 дополнительных процента, а для Мексики так и вовсе 2,1%.

Эти же расчеты предсказывают, что к 2050 году самоубийств станет больше на 1,4% в США и на 2,3% в Мексике. Иначе говоря, счеты с жизнью только в США сведут дополнительно от 14 до 26 тыс. человек.

Исследованием установлено, что максимальное количество самоубийств приходится на начало летнего периода, во время которого повышается и общая агрессивность населения. Авторы работы винят в росте числа самоубийств в жару побочные эффекты терморегуляции или еще других неврологических реакций в ответ на повышение температуры. Эти процессы, в свою очередь, могут влиять на душевное здоровье людей.

Полученные данные согласуются с результатами более ранних работ, показавших, что на лето приходится больше самоубийств, чем на холодные месяцы.

Стэнфордской группой был также проведен анализ шести миллионов сообщений в твиттере, сделанных жителями США.

Ученые установили четкую связь между наступлением высокотемпературных периодов и проявлениями «депрессивного» языка твитов, богатого такими словами, как «одинокий», «загнанный», «самоубийственный» и т. д.

Согласно анализу экспертов, повышение температуры над нормой на один градус Цельсия увеличивает депрессивность языка американцев на 0,79%.