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19:01 (мск), источник: Sputnik.md

Новые правила для водителей: правительство Молдовы утвердило ряд изменений

Оформить ДТП без полиции: участники аварии сами будут обращаться в страховые компании. В МВД Молдовы считают, что таким образом будут сэкономлены миллионы бюджетных средств.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Участники ДТП смогут обращаться в страховые компании для возмещения ущерба, минуя полицию. Кабинет министров утвердил на очередном заседании в среду поправки в Закон об обязательном страховании гражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными средствами.

Изменения предполагают, что участники мелкой аварии смогут на месте заполнить специальный формуляр, написать заявление о возмещении ущерба и в течение двух дней отнести их в страховую компанию. В МВД Молдовы отмечают, что подобная процедура давно действует в европейских странах и помогает полиции сэкономить время и деньги, потраченные на оформление протоколов.

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В специальный формуляр будут вноситься данные об участниках аварии, информация о свидетелях, если таковые имеются. Кроме того, виновник ДТП должен в письменной форме признать свою вину. Страховой компании нужно будет предоставить фотографии с места ДТП. На них должны быть отражены общая панорама с места аварии, регистрационные номера, поврежденные детали, тормозные следы и осколки деталей.

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Формуляр о взаимном признании ДТП будет применяться в случае мелких аварий, в которые вовлечены не более двух транспортных средств, а повреждение автомобилей является незначительным. Если у участников ДТП обнаружены телесные повреждения, или на месте инцидента задеты дорожные установки (столбы, заборы, здания), процедура взаимного признания не применяется. Страховая компания вправе отказаться от возмещения ущерба в случае, если документы оформлены некорректно или в них внесены ошибочные данные.

Если парламент утвердит этот законопроект, то поправки вступят в силу через год после их публикации в Официальном мониторе страны.

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