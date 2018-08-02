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09:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

«Зелёный пояс» вокруг Воронежа увеличат в 2,5 раза

Площадь лесопаркового «зелёного пояса» вокруг Воронежа могут увеличить в 2,5 раза. Такую инициативу рассмотрели на совещании в правительстве региона в среду, 1 августа. В состав «зелёного пояса» могут войти 11 тыс. га. Ранее предполагалось, что его площадь будет 4,3 тыс. га.

Источник: AP 2018

В «зелёный пояс» намерены включить максимальное количество озеленённых территорий, расположенных на территории города. Его создание позволит улучшить качество воздуха, замедлить процессы обезвоживания и опустынивания территорий, а также зимой защитить Воронеж от холодных ветров, а летом ­- от суховеев.

О том, что вокруг Воронежа появится «зелёный пояс», рассказала ещё летом 2016 года руководитель управления экологии мэрии Наталья Ветер. Согласно закону о создании лесопарковых «зелёных поясов», в него должны были войти земли, на которых располагаются леса и территории зелёного фонда, прилегающие к лесам. На таких участках действует ограниченный режим природопользования, а площадь «зелёных щитов» может изменяться только в большую сторону.

В мае 2017 года воронежская областная дума приняла в первом чтении закон «О лесопарковых зеленых поясах городских населенных пунктов». Во втором чтении документ должны были утвердить после публичных слушаний.

Глава региона Александр Гусев поручил к концу августа представить итоговые предложения по формированию «зелёного пояса».

На обсуждение горожан представили проект создания зелёной зоны площадью 1445,4 га, состоящей из участков, расположенных в Воронеже и за его пределами. В «зелёный пояс» предложили включить городские парки — природный парк областного значения «Северный лес», ботанический сад ВГУ, парк Железнодорожников, лесопарк Оптимистов, сквер Патриотов, «Воронежский зоопарк», территорию парка «Олимпик» и другие территории.

Камнем преткновения стала пригородная Медовка. Ее жители с большим перевесом проголосовали на слушаниях против формирования лесопаркового пояса, поскольку часть земель поселка планировалось включить в состав новой зелёной зоны и тем самым запретить вырубку леса и строительство на его месте коттеджного поселка.

Региональные власти предприняли ещё одну попытку вынести на обсуждение горожан проект создания «зелёного щита», исключив из него 78,9 га земли в Медовке и увеличив его общую площадь втрое за счет других земель — до 4,3 тыс. га. Однако документ отозвали из Общественной палаты из-за технических недоработок.

Региональные власти вернулись к планам формирования лесопаркового «зелёного пояса» вокруг областного центра в июне 2018 года.

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