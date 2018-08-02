В Беверли-Хиллз продается участок стоимостью $1 млрд

Участок площадью 157 акров расположен в самой высокой точке Беверли-Хиллз. За его продажу взялся именитый риэлтор Аарон Кирман. По словам риэлтора, сейчас активно идут поиски возможного покупателя недвижимости, а в предварительном списке — около 100 миллиардеров, которые могли бы стать новыми собственниками участка.

Обжить участок на вершине Беверли-Хиллз так и не удалось ни одному из его предыдущих владельцев. Построить здесь свой дворец планировала старшая сестра последнего шаха Ирана принцесса Шанс Пехлеви, но позже участок перекупил медиа-магнат Мерв Гриффин. Он мечтал о доме в итальянском стиле, озерах и вертолетной площадке, однако финансовые трудности помешали Гриффину воплотить задуманное, и в 1997 году новым владельцем заветных акров стал основатель Herbalife Марк Рейнолдс Хьюз. Сам Хьюз умер через три года, даже не приступив к работам по обустройству участка.