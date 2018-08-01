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22:15 (мск), источник: Om1.ru

В День города на Омск обрушатся сильный ветер, гроза и холод

По всей видимости, теплая погода продолжает игнорировать омичей.

Источник: Om1.ru

2 августа в Омске будет от +17 до +22 градусов тепла днем и от +8 до +13 ночью. Днем ожидается небольшой дождь местами. На омичей будет дуть западный и северо-западный ветер, скорость его составит от 6 до 11 метров в секунду.

В пятницу, 3 августа, днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью будет от +5 до +10 градусов тепла. Днем синоптики обещают небольшой дождь местами, а также туман. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

А 4 августа, в День города специалисты прогнозируют дождь в большинстве районов, и даже грозу. Ночью будет от +12 до +17 градусов тепла, а днем от +16 до +21. Местами воздух прогреется до +26 градусов тепла. Желающим поглядеть вечером на салют следует запастись теплыми вещами. Ветер от юго-западного до северо-западного, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Прогноз погоды еще может измениться.

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