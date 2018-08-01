Бабушка из США научилась зажигательно танцевать в 90 лет (видео)
Так отлично двигаться могут не все молодые.
Так отлично двигаться могут не все молодые.
Выходя на пенсию, многие мечтают заняться
Рейчел Филипсен из Майами, несмотря на свой преклонный возраст, решила начать танцевать зажигательные латиноамериканские танцы. И не просто танцевать, а выступать на конкурсах. И заодно выучила испанский язык.
Эта активная старушка, которой уже перевалило за 90 лет, — настоящая звезда не только родного города, но и соцсетей. Ее инструктор по танцам венесуэлка Рина Мартинез регулярно публикует в своем Instagram зажигательные ролики с танцевальных занятий, где пластике и гибкости бабушки Рейчел позавидуют и молодые люди.
Активная старушка радуется жизни и с удовольствием позирует для фото, а американские СМИ и поклонники называют ее «Миссис вдохновение».