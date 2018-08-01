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19:46 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Бабушка из США научилась зажигательно танцевать в 90 лет (видео)

Так отлично двигаться могут не все молодые.

Выходя на пенсию, многие мечтают заняться чем-то интересным, на что в обычной «рабочей» жизни постоянно не хватало времени. Но пока одни мечтают, другие — делают.

Рейчел Филипсен из Майами, несмотря на свой преклонный возраст, решила начать танцевать зажигательные латиноамериканские танцы. И не просто танцевать, а выступать на конкурсах. И заодно выучила испанский язык.

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Эта активная старушка, которой уже перевалило за 90 лет, — настоящая звезда не только родного города, но и соцсетей. Ее инструктор по танцам венесуэлка Рина Мартинез регулярно публикует в своем Instagram зажигательные ролики с танцевальных занятий, где пластике и гибкости бабушки Рейчел позавидуют и молодые люди.

Активная старушка радуется жизни и с удовольствием позирует для фото, а американские СМИ и поклонники называют ее «Миссис вдохновение».

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